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Затяжная форма: Украина возвращает адаптивный карантин

19.02.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Украинцам не до смеха. С 22 февраля  территорию страны вновь разделят на цветовые карантинные зоны. Общий же срок действия карантинных ограничений продлен до 30 апреля, и вполне вероятно, что и эта дата -  не окончательная.

В стране приостановлены  плановые госпитализации (кроме экстренной помощи), запрещена работа развлекательных заведений, не разрешается  самовольно покидать места самоизоляции. Люди, особенно представители мелкого и среднего бизнеса, несут убытки и разорения. 

Украина - в двадцатке стран по количеству зараженных COVID. Только за последние сутки статистику пополнили 6 с половиной тысяч новых случаев. Скончались почти 25 тысяч инфицированных. 

 
 
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Украинцам не до смеха. С 22 февраля  территорию страны вновь разделят на цветовые карантинные зоны. Общий же срок действия карантинных ограничений продлен до 30...
 
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