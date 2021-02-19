Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Затяжная форма: Украина возвращает адаптивный карантин Украинцам не до смеха. С 22 февраля территорию страны вновь разделят на цветовые карантинные зоны. Общий же срок действия карантинных ограничений продлен до 30...

Украинцам не до смеха. С 22 февраля территорию страны вновь разделят на цветовые карантинные зоны. Общий же срок действия карантинных ограничений продлен до 30 апреля, и вполне вероятно, что и эта дата - не окончательная.В стране приостановлены плановые госпитализации (кроме экстренной помощи), запрещена работа развлекательных заведений, не разрешается самовольно покидать места самоизоляции. Люди, особенно представители мелкого и среднего бизнеса, несут убытки и разорения.Украина - в двадцатке стран по количеству зараженных COVID. Только за последние сутки статистику пополнили 6 с половиной тысяч новых случаев. Скончались почти 25 тысяч инфицированных.