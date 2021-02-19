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Затяжная форма: Украина возвращает адаптивный карантин
19.02.2021 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУкраинцам не до смеха. С 22 февраля территорию страны вновь разделят на цветовые карантинные зоны. Общий же срок действия карантинных ограничений продлен до 30 апреля, и вполне вероятно, что и эта дата - не окончательная.
В стране приостановлены плановые госпитализации (кроме экстренной помощи), запрещена работа развлекательных заведений, не разрешается самовольно покидать места самоизоляции. Люди, особенно представители мелкого и среднего бизнеса, несут убытки и разорения.
Украина - в двадцатке стран по количеству зараженных COVID. Только за последние сутки статистику пополнили 6 с половиной тысяч новых случаев. Скончались почти 25 тысяч инфицированных.
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Украинцам не до смеха. С 22 февраля территорию страны вновь разделят на цветовые карантинные зоны. Общий же срок действия карантинных ограничений продлен до 30...
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