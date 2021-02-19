Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Великобритании 13-летний английский спрингер-спаниель получил орден "За заслуги" и вклад в жизнь общества В Великобритании 13-летний английский спрингер-спаниель по кличке Макс стал первым домашним животным, получившим орден "За заслуги" и вклад в жизнь общества! Этот...

В Великобритании 13-летний английский спрингер-спаниель по кличке Макс стал первым домашним животным, получившим орден "За заслуги" и вклад в жизнь общества! Этот симпатичный пес помог тысячам людей по всему миру в непростые моменты их жизни. Владелец Макса называет его не иначе как интернет-терапевтом.Кстати, хозяин стал первым реальным пациентом будущего медалиста. После ДТП он не мог ходить и впал в тяжелую депрессию. Именно Макс своими преданностью и заботой помог ему выбраться и начать жизнь заново.