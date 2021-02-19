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В Великобритании 13-летний английский спрингер-спаниель получил орден "За заслуги" и вклад в жизнь общества

19.02.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Великобритании 13-летний английский спрингер-спаниель по кличке Макс стал первым домашним животным, получившим орден "За заслуги" и вклад в жизнь общества!  Этот симпатичный  пес помог тысячам людей по всему миру в непростые моменты их жизни. Владелец Макса называет его не иначе как интернет-терапевтом. 

Кстати, хозяин стал первым реальным пациентом будущего медалиста. После ДТП он не мог ходить и впал в тяжелую депрессию. Именно  Макс своими преданностью  и заботой помог ему выбраться и начать жизнь заново. 

 
 
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В Великобритании 13-летний английский спрингер-спаниель по кличке Макс стал первым домашним животным, получившим орден "За заслуги" и вклад в жизнь общества!  Этот...
 
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