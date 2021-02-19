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Холода истощили газовые запасы Европы
19.02.2021 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Не менее суровые дни, похоже, ожидают европейцев. Запасы газа в Европе из-за холодов истощены уже более чем на 60%, а ведь еще 11 дней назад сохранялось около 50% запасов, сообщили в Газпроме.
Холодный фронт, который получил название "Зверь с Востока 2", продолжает опустошать подземные хранилища. На главном газовом рынке Европы (в Германии) запасы сократились почти до 35%, в Чехии - до 41. Особенно растратилась Франция - там запасов газа осталось всего 30%.
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Не менее суровые дни, похоже, ожидают европейцев. Запасы газа в Европе из-за холодов истощены уже более чем на 60%, а ведь еще 11 дней назад сохранялось около 50% запасов,...
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