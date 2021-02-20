Между США и нормами шариата. Саудовская Аравия проводит судебно-правовую реформу

Источник материала: Tut.by

Власти Саудовской Аравии начали новый год с реформ, которые должны серьезно улучшить правовое положение граждан страны. С самого своего основания королевство живет по принципам шариата, которые фактически заменяют законы. Однако теперь в стране появится сразу несколько важных норм. Их разработка, а также освобождение из тюрем двух саудовских правозащитниц совпали с усиливающейся критикой из Вашингтона, где новая администрация пообещала провести «рекалибровку отношений» с королевством.



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Как заявил в начале февраля наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, в стране заканчивают разработку четырех новых законов: закона о личном статусе, о гражданских сделках, о доказательствах и непосредственно Уголовный кодекс. Их принятие должно улучшить судебную систему королевства и «укрепить принципы справедливости и прозрачности». По словам принца, из-за устаревшего судебного кодекса, а также несоответствия в судебных решениях пострадали многие подданные страны, «в основном женщины».

Религиозные догмы

Основным источником для всех законов в Саудовской Аравии остаются нормы шариата. Особенно в таких областях, как уголовное, семейное, торговое и договорное право. Решение по тем или иным делам оставалось на совести каждого конкретного судьи, что часто приводило к разным приговорам за одни и те же проступки. Причем серьезными уголовными преступлениями в стране считают не только убийство, изнасилование, кражу и грабеж, но и вероотступничество, прелюбодеяние, магию и колдовство.

Аравийская судебная система — это смесь шариатских судов и административных трибуналов, которые появились еще при основателе монархии короле Абдул-Азизе ибн Абдуррахмане Аль Сауде (годы правления — 1932−1953).

Только в XXI веке, при короле Абдалле бен Абдель Азизе Аль Сауде (годы правления — 2005−2015) Саудовская Аравия стала постепенно освобождаться от влияния религиозных догм в общественной жизни.

Пришедший к власти в 2015 году действующий король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд продолжил курс своего предшественника. В Саудовской Аравии произошли изменения в области туризма и культуры, расширились права женщин. В октябре 2017 года было заявлено о возвращении страны к «умеренному исламу» и о намерении превратить ее в государство, открытое всему миру. Трансформацией занялся непосредственно принц Мохаммед бин Салман, получивший имидж реформатора. Были созданы новые хозяйственные суды, которые занимались решением коммерческих споров, включая дела о банкротстве.

В 2018 году саудовским женщинам разрешили водить машины, а в 2019 году власти отменили систему опеки, которая не позволяла им принимать различные решения без родственника-мужчины (отца, брата, мужа или сына). В 2020 году в Саудовской Аравии запретили использовать удары плетьми как форму наказания.

Международные стандарты

Нынешняя реформа должна ускорить вынесение приговоров, сделать их более последовательными, а институты — более эффективными.

«Отсутствие этих законодательных норм привело к расхождениям в судебных постановлениях, неясности правил, регулирующих инциденты и практики, что увеличило время судебного разбирательства, а предыдущий судебный кодекс вообще уже не отвечает потребностям общества», — пояснил Мохаммед бин Салман.

По словам принца, новые законы не только отвечают международным судебным стандартам, но при этом не противоречат принципам шариата.

Как добавил министр юстиции королевства Валид бин Мохаммад Аль-Самаани, новый Уголовный кодекс классифицирует преступления по различным категориям в зависимости от их характера, масштабов и последствий, а также наказаний, применяемых в каждом конкретном случае.

В стране закрепят волю женщин в брачных контрактах, а в законе о личном статусе установят минимально допустимый возраст для вступления в брак. Власти также расширят статьи, защищающие права и интересы ребенка.

Разработку новых законов должны закончить уже в текущем году. После этого их представят Совету министров, а затем в Меджлис аш-Шура — консультативный совет, который выносит рекомендации для органов власти.

Во благо имиджа

Правовые реформы стали еще одним шагом Саудовской Аравии в сторону курса Vision 2030, который предполагает диверсификацию нефтяной экономики страны, улучшение ее инфраструктуры, а также повышение уровня жизни граждан.

Новые законы помогут создать привлекательную среду для инвесторов и повысить доверие к саудовской экономике.

При этом многие эксперты и СМИ связывают реформы с уклоном на права человека с желанием Эр-Рияда поладить с новой американской администрацией. К тому же стране необходимо восстанавливать международный имидж, испорченный убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле. В отличие от Дональда Трампа команда Байдена пообещала уделять больше внимания правам человека в контексте американо-саудовских отношений.

«Мы, конечно, рассчитываем, что Саудовская Аравия улучшит свой „послужной список“ в сфере прав человека. Это включает освобождение из саудовских тюрем политических заключенных, таких как сторонники соблюдения прав женщин», — отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Вашингтон уже отправил на пересмотр вопросы о продаже королевству оружия, которое саудовские военные используют в разрушительном конфликте в Йемене. Кроме того, США прекратили поддержку боевых операций аравийской коалиции в этой стране.

На этом фоне власти освободили двух саудовских правозащитниц, которые также имели и американское гражданство. Люджейн аль-Хазлюль и Нуф Абдель Азиз выступали за расширение женских прав. Их арестовали еще в 2018 году, обвинив в связях с террористами и в нарушении религиозных норм. Тюремные сроки активисткам вызывали критику со стороны международных организаций и западных правительств. Решение об их освобождении приветствовали в Белом доме и выразили надежды на «дальнейший прогресс в предстоящие месяцы».

При этом, несмотря на смену риторики США в отношении королевства, Вашингтон по-прежнему видит в Эр-Рияде важного регионального партнера и союзника. Наряду с заявлениями о «рекалибровке отношений» Джен Псаки отметила, что нынешняя исполнительная ветвь власти США продолжит оказывать Саудовской Аравии военную помощь.