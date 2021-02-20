Медведев сравнил санкции Украины против Медведчука с решениями троек НКВД в годы террора

Источник материала: Tut.by

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что внесудебные санкции Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука можно сравнить с решениями троек НКВД в годы террора.



Справа – Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба Кремля

«Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии — ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти», — говорится в заявлении Медведева, поступившем в ТАСС.

Он считает противоправным абсурдом введение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ограничительных мер. «Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт — введение санкций против лидера партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко», — заявил Медведев.

По словам замглавы Совбеза РФ, власти Украины введением санкций пытаются отвлечь внимание от своих провалов, но это едва ли спасет от обрушения рейтинг президента страны Владимира Зеленского. Говоря о мотивации Киева в связи с этими санкциями, он отметил, что от бесконечных провалов проще всего отвлечь внимание путем преследования и репрессий в отношении оппозиции.

«Однако подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. И в конечном счете — окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан», — заявил Медведев.

СНБО Украины 19 февраля ввел санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шести физических и 19 юридических лиц. Санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит указанным лицам и компаниям.

Украинская пресса пишет, что Владимир Зеленский объявил войну «куму Путина» Виктору Медведчуку. В начале февраля закрыли три телеканала связанных с его соратником по партии Тарасом Козаком. Интересно, что сделки по приобретению медиаактивов «группой Козака» проходили через Беларусь в 2019 году. А в тот период Медведчук часто встречался с Александром Лукашенко.

СНБО Украины также поручил Кабинету министров вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который с 2019 года на 51% принадлежал белорусскому партнеру Медведчука Николаю Воробью.