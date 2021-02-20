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Медведев сравнил санкции Украины против Медведчука с решениями троек НКВД в годы террора
20.02.2021 13:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что внесудебные санкции Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука можно сравнить с решениями троек НКВД в годы террора.
«Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии — ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти», — говорится в заявлении Медведева, поступившем в ТАСС.
Он считает противоправным абсурдом введение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ограничительных мер. «Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт — введение санкций против лидера партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко», — заявил Медведев.
По словам замглавы Совбеза РФ, власти Украины введением санкций пытаются отвлечь внимание от своих провалов, но это едва ли спасет от обрушения рейтинг президента страны Владимира Зеленского. Говоря о мотивации Киева в связи с этими санкциями, он отметил, что от бесконечных провалов проще всего отвлечь внимание путем преследования и репрессий в отношении оппозиции.
«Однако подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. И в конечном счете — окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан», — заявил Медведев.
СНБО Украины 19 февраля
Украинская пресса пишет, что Владимир Зеленский
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Украинская пресса пишет, что Владимир Зеленский объявил войну «куму Путина» Виктору Медведчуку.
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