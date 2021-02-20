ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медведев сравнил санкции Украины против Медведчука с решениями троек НКВД в годы террора

20.02.2021 13:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что внесудебные санкции Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука можно сравнить с решениями троек НКВД в годы террора.


Справа – Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба Кремля

«Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии — ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти», — говорится в заявлении Медведева, поступившем в ТАСС.

Он считает противоправным абсурдом введение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ограничительных мер. «Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт — введение санкций против лидера партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко», — заявил Медведев.

По словам замглавы Совбеза РФ, власти Украины введением санкций пытаются отвлечь внимание от своих провалов, но это едва ли спасет от обрушения рейтинг президента страны Владимира Зеленского. Говоря о мотивации Киева в связи с этими санкциями, он отметил, что от бесконечных провалов проще всего отвлечь внимание путем преследования и репрессий в отношении оппозиции.

«Однако подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. И в конечном счете — окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан», — заявил Медведев.

СНБО Украины 19 февраля ввел санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шести физических и 19 юридических лиц. Санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит указанным лицам и компаниям.

Украинская пресса пишет, что Владимир Зеленский объявил войну «куму Путина» Виктору Медведчуку. В начале февраля закрыли три телеканала связанных с его соратником по партии Тарасом Козаком. Интересно, что сделки по приобретению медиаактивов «группой Козака» проходили через Беларусь в 2019 году. А в тот период Медведчук часто встречался с Александром Лукашенко.

СНБО Украины также поручил Кабинету министров вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который с 2019 года на 51% принадлежал белорусскому партнеру Медведчука Николаю Воробью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская пресса пишет, что Владимир Зеленский объявил войну «куму Путина» Виктору Медведчуку.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В украинских реках Дон, Днестр и Днепр нашли наркотики, пестициды и химикаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by