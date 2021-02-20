В Техасе не удалось потушить жилой комплекс - замерзли гидранты

Источник материала: БT

не удается преодолетьбедственные последствия небывалых морозов и снегопадов . Накануне в городе Сан-Антонио сгорел многоэтажный жилой комплекс. Пожарные прибыли на место ЧП вовремя. Но беда в том, что все гидранты намертво замерзли. Небольшое количество воды, которое было у спасателей с собой, не помогло.

В Техасе по-прежнему. Накануне в городе Сан-Антонио сгорел многоэтажный жилой комплекс. Пожарные прибыли на место ЧП вовремя. Но беда в том, что все гидранты намертво замерзли. Небольшое количество воды, которое было у спасателей с собой, не помогло.





Комплекс выгорел дотла

В Техасе продолжаются веерные отключения. Проблемы с электричеством остаются в сотнях тысяч домов. Около 15 миллионов техасцев испытывают проблемы с питьевой водой. Ту, что течет из кранов, нужно кипятить, а электричества нет.









