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Аномальная зима пришла и в Саудовскую Аравию
20.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Кадры из города Табук на северо-западе страны. Пальмы, верблюды - все в снегу. Власти объявили о непогоде в нескольких регионах - в выходные обещают сильные снегопады.
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Кадры из города Табук на северо-западе страны. Пальмы, верблюды - все в снегу. Власти объявили о непогоде в нескольких регионах - в выходные обещают сильные...
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