Аномальная зима пришла и в Саудовскую Аравию

Источник материала: БT

Кадры из города Табук на северо-западе страны. Пальмы, верблюды - все в снегу. Власти объявили о непогоде в нескольких регионах - в выходные обещают сильные снегопады.







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