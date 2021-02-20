Источник материала: БT

Уникальная птица встретилась ему на острове Южная Георгия

"Я никогда раньше не видел и не слышал о желтом пингвине. На том берегу было 120 тысяч птиц, и эта была единственной желтой", - отметил фотограф. Ученые полагают, что речь идет о новом пигменте перьев у птиц этого вида. Возможно, удивительная расцветка связана с генетической мутацией.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотограф Ив Адамс впервые в истории запечатлел желтого пингвина Уникальная птица встретилась ему на острове Южная Георгия "Я никогда раньше не видел и не слышал о желтом пингвине. На том берегу было 120 тысяч птиц, и эта была...

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