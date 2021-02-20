Источник материала: БT

Московский городской суд рассмотрел апелляцию Алексея Навального и отказал ему в замене наказания условным сроком. Теперь российскому оппозиционеру предстоит провести два с половиной года в колонии. Месяц назад суд отменил условное наказание Навальному за многочисленные административные нарушения.







На сей раз апелляционное заседание обошлось без задержаний и арестов сторонников подсудимого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Московский городской суд рассмотрел апелляцию Алексея Навального Московский городской суд рассмотрел апелляцию Алексея Навального и отказал ему в замене наказания условным сроком. Теперь российскому оппозиционеру предстоит...

Ранее они пытались проводить митинги у стен суда. На рассмотрение дела приехали иностранные дипломаты. Их опеку оппозиционных сил МИД России не раз называл вмешательством во внутренние дела.