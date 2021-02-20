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Московский городской суд рассмотрел апелляцию Алексея Навального

20.02.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Московский городской суд рассмотрел апелляцию Алексея Навального и отказал ему в замене наказания условным сроком. Теперь российскому оппозиционеру предстоит провести два с половиной года в колонии. Месяц назад суд отменил условное наказание Навальному за многочисленные административные нарушения.

На сей раз апелляционное заседание обошлось без задержаний и арестов сторонников подсудимого

Ранее они пытались проводить митинги у стен суда. На рассмотрение дела приехали иностранные дипломаты. Их опеку оппозиционных сил МИД России не раз называл вмешательством во внутренние дела.

 
 
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Московский городской суд рассмотрел апелляцию Алексея Навального и отказал ему в замене наказания условным сроком. Теперь российскому оппозиционеру предстоит...
 
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