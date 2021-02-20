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США выслали в ФРГ бывшего охранника концлагеря

20.02.2021 19:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США выдали ФРГ гражданина Германии и жителя американского штата Теннесси Фридриха Карла Б. (Friedrich Karl B.), в 1945 году служившего охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме близ Меппена (земля Нижняя Саксония). Как сообщило в субботу, 20 февраля, агентство dpa, 95-летний мужчина был доставлен в международный аэропорт Франкфурта-на-Майне самолетом санитарной авиации.


Музей на месте концентрационного лагеря в Нойенгамме

Федеральная полиция передала его Земельному ведомству по уголовным делам (LKA) Гессена. По данным представителя LKA, генеральная прокуратура Целле (Нижняя Саксония) уже направила запрос на допрос экс-охранника по обвинению в соучастии в убийстве.

Как сообщили в марте 2020 года в пресс-службе министерства юстиции США, постановление о выдворении Фридриха Карла Б. из страны вынесла судья по иммиграционным вопросам Ребекка Л. Холт в Мемфисе (штат Теннесси).

Суд в Соединенных Штатах постановил, что мужчина «добровольно служил охранником в концентрационном лагере, где имело место преследование» заключенных. Среди узников были евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и другие «политические противники» нацистов. Судья Холт пришла к выводу, что заключенные содержались в ужасающих условиях и, как и в других лагерях, занимались принудительным трудом на открытом воздухе, были вынуждены работать «до состояния истощения и смерти».

Судебные органы пришли к выводу, что он также охранял заключенных во время «принудительной эвакуации» в главный лагерь в Нойенгамме, во время которой погибли около 70 узников. Фридрих Карл Б. проживал в США с 1959 года.

С середины октября 2019 года в Гамбурге шел судебный процесс по делу бывшего охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д. (Bruno D.) Его привозили на заседания суда в инвалидной коляске. В Штутгоф он попал летом 1944 года в 17-летнем возрасте. Именно поэтому его делом занималась судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних.

 
 
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95-летний мужчина был доставлен в международный аэропорт Франкфурта-на-Майне самолетом санитарной авиации.
 
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