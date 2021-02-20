Навального дважды осудили за день: реальный срок и штраф

Источник материала: Tut.by

В Бабушкинском суде Москвы с интервалом в четыре часа прошли сразу два слушания по двум делам против политика Алексея Навального: об апелляции на назначение реального срока по делу «Ив Роше» и о клевете на ветерана. В обоих случаях политику не удалось избежать наказания.



Алексей Навальный в зале суда, 2 февраля 2021 года. Фото: Reuters

Сначала Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Навального на решение о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» реальным. Но при этом изменил постановление, зачтя в срок наказания нахождение под домашним арестом с декабря 2013-го по февраль 2014 года. Срок реального заключения для Навального сокращается на несколько месяцев.

Адвокаты оппозиционера пояснили РБК, что срок составит 2 года 6 месяцев 2 недели, он закончится в конце июля — начале августа 2023 года.

Перед вынесением решения суда Навальный заявил, что чувствует «удовлетворение», несмотря на свой арест, и призвал власть не бояться «требующих правды людей». Политик подчеркнул, что не сожалеет о своем решении вернуться из Германии, после которого он был арестован по требованию ФСИН. «Безусловно, не слишком наслаждаясь тем местом, где я нахожусь, я не жалею, что вернулся и что продолжил делать то, что делаю. Я испытываю удовлетворение, что ли», — заявил оппозиционер.

«Дело «Ив Роше». Из-за чего Навальный уедет в колонию

Вечером суд приговорил Алексея Навального к штрафу в 850 тыс. российских рублей за клевету на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Гособвинитель запрашивала для Навального штраф в 950 тыс. рублей, оппозиционер и его защита требовали оправдания, ссылаясь на то, что его высказывания были не утверждениями о порочащих фактах, а личным мнением.

Выступая с последним словом, Навальный привел данные из материалов дела о соцподдержке, которую получал Артеменко: за четыре года ему предоставили продуктовые наборы и сертификаты примерно на 11 тыс. рублей. «Один день этого суда обходится во много раз дороже, чем вся помощь этому ветерану за четыре года», — говорил оппозиционер.

Уголовное дело было возбуждено после того, как оппозиционер 2 июня перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. Навальный назвал снявшихся в нем «предателями», «позором страны» и «людьми без совести». В числе тех, кто снялся в ролике, был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. В СК решили, что комментарий Навального содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана.

Сегодня Алексей Навальный дважды за день выступил с последним словом: этот факт он назвал «ужасно смешным». «Весь день до этого прокурор рассказывала, что я требую какой-то исключительности для себя. Мне кажется, то, что у человека может быть два последних слова в один день — это тоже довольно исключительно. Правда, я этого не требовал», — сказал он.