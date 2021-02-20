Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Техаса получают огромные счета за электричество Жители Техаса, большинство из которых до сих пор сидят без электричества, начали получать огромные счета. Речь идет о тех, кто подписан не на фиксированный тариф, а...

Жители Техаса, большинство из которых до сих пор сидят без электричества, начали получать огромные счета. Речь идет о тех, кто подписан не на фиксированный тариф, а на плавающий, который зависит от рыночной цены на электричество. Причина - из-за повышенного спроса во время холодов оптовая стоимость электроэнергии подскочила с 50 до 9 тысяч долларов. Проблемы со светом и отоплением почти неделю остаются в сотнях тысяч домов. Около 15 миллионов техасцев испытывают проблемы с питьевой водой. Воду из кранов нужно кипятить, а электричества нет.