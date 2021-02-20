В России зафиксировали заражение человека вирусом птичьего гриппа H5N8. Это первый случай в мире

Источник материала: Tut.by

В новосибирском центре «Вектор», входящем в структуру Роспотребнадзора, зафиксирован первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа типа H5N8. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе брифинга, который транслировали в эфире телеканала «Россия 24».



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По словам Поповой, вирус выявили у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа. Все заболевшие сотрудники, как сообщила Попова, перенесли заболевание хорошо, клиническая картина течения болезни была очень легкой, при этом исследователям удалось зафиксировать реакцию иммунного ответа на инфекцию у всех заболевших.

Попова подчеркнула, что, несмотря на то, что переход птичьего вируса на человека зафиксировали впервые, от человека к человеку он пока не передается.

Насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер, покажет время. Обнаружение этих изменений, пока вирус еще не способен передаваться от человека к человеку, дает нам время для того, чтобы подготовиться к возможным изменениям и адекватно на них отреагировать.

Вспышка заражений высокопатогенным штаммом гриппа H5N8 наблюдалась среди птиц в нескольких странах в течение всего 2020 года. По данным Европейских центров по профилактике заболеваний (ECDC) на 19 ноября 2020 года, инфекцию фиксировали не менее 302 раз в разных точках Европы — в Дании, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Швеции и Великобритании.

Большинство из таких случаев приходятся на популяции диких птиц: белощеких казарок, крякв и других утиных. Однако зафиксировано и несколько случаев заражений на птицефермах.

В исследовании вспышки 2020 года, проведенном ECDC, не удалось подтвердить ни одного случая заражения человека.

К высокопатогенным для птиц разновидностям гриппа относятся типы H5 и H7. Вспышки заболеваемости, связанные с этими вирусами, фиксируют с 1996 года. Одна из последних произошла во Франции в 2016—2017 годах и привела к значимым экономическим потерям.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, ни одного случая перехода вируса типа H5N8 на человека в ходе вспышек заболеваемости среди животных не зафиксировано. Тем не менее Китай уже сообщал о случаях заражения человека близкородственным типом птичьего гриппа — H5N6.