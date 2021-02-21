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В Мьянме не утихают акции протеста

21.02.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Мьянме - не утихают акции протеста. На демонстрациях полиция применила слезоточивый газ и боевые патроны. Погибли трое. Генеральный секретарь ООН  Антониу Гутерриш  осудил применение оружия против демонстрантов и призвал к возвращению власти в Мьянме - гражданскому правительству.

В Мьянме не утихают акции протеста

А все началось с того, что в Мандалае некоторые демонстранты стреляли из рогаток в полицейских. Сейчас тысячи людей продолжают выходить по всей стране. Самые многочисленные демонстрации проходят в Янгоне и Нейпидо. Напомним, изначально протестующие выходили против военного переворота и заключения под стражу гражданских лидеров страны.

ООН осудила стрельбу по протестующим в Мьянме


 
 
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В Мьянме - не утихают акции протеста. На демонстрациях полиция применила слезоточивый газ и боевые патроны. Погибли трое. Генеральный секретарь ООН  Антониу...
 
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