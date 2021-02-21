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В Индонезии ликвидируют последствия наводнения
21.02.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтолица Индонезии начинает возвращаться к привычной жизни. Накануне целые кварталы Джакарты и десятки дорог оказались под водой. Близлежащие реки вышли из берегов после нескольких дней проливных дождей. Глубина в некоторых местах могла достигать почти 3 метров. В результате более 1 300 человек были эвакуированы, городской инфраструктуре нанесен существенный ущерб.
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Столица Индонезии начинает возвращаться к привычной жизни. Накануне целые кварталы Джакарты и десятки дорог оказались под водой. Близлежащие реки вышли из...
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