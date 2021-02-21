Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Индонезии ликвидируют последствия наводнения Столица Индонезии начинает возвращаться к привычной жизни. Накануне целые кварталы Джакарты и десятки дорог оказались под водой. Близлежащие реки вышли из...

Столица Индонезии начинает возвращаться к привычной жизни. Накануне целые кварталы Джакарты и десятки дорог оказались под водой. Близлежащие реки вышли из берегов после нескольких дней проливных дождей. Глубина в некоторых местах могла достигать почти 3 метров. В результате более 1 300 человек были эвакуированы, городской инфраструктуре нанесен существенный ущерб.