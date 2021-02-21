ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Индонезии ликвидируют последствия наводнения

21.02.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Столица Индонезии начинает возвращаться к привычной жизни. Накануне целые кварталы Джакарты и десятки дорог оказались под водой. Близлежащие реки вышли из берегов после нескольких дней проливных дождей. Глубина в некоторых местах могла достигать почти 3 метров. В результате более 1 300 человек были эвакуированы, городской инфраструктуре нанесен существенный ущерб.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столица Индонезии начинает возвращаться к привычной жизни. Накануне целые кварталы Джакарты и десятки дорог оказались под водой. Близлежащие реки вышли из...
 
Новости дня
Новости в мире
 
ООН осудила стрельбу по протестующим в Мьянме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by