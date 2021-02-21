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ООН осудила стрельбу по протестующим в Мьянме
21.02.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Протесты в Мьянме: полиция применила боевые патроны
Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по протестующим, в результате чего погибли 3 человека, еще 6 госпитализированы с серьезными травмами. Всего от огнестрельных ранений пострадали по меньшей мере 20 участников митинга.
1 февраля в Мьянме армия захватила власть, арестовав гражданское правительство
На посту главы государства оказался главнокомандующий Вооруженными силами страны. С этого момента протесты там не утихают.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил применение оружия против демонстрантов в Мьянме, призывая к возвращению власти гражданскому правительству. Для...
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