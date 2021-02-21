ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ООН осудила стрельбу по протестующим в Мьянме

21.02.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил применение оружия против демонстрантов в Мьянме, призывая к возвращению власти гражданскому правительству. Для разгона беспорядков, вызванных военным переворотом, местная полиция применяет не только водометы и слезоточивый газ.

Протесты в Мьянме: полиция применила боевые патроны

ООН осудила стрельбу по протестующим в Мьянме

Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по протестующим, в результате чего погибли 3 человека, еще 6 госпитализированы с серьезными травмами. Всего от огнестрельных ранений пострадали по меньшей мере 20 участников митинга.

1 февраля в Мьянме армия захватила власть, арестовав гражданское правительство

На посту главы государства оказался главнокомандующий Вооруженными силами страны. С этого момента протесты там не утихают.

                                                                        

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил применение оружия против демонстрантов в Мьянме, призывая к возвращению власти гражданскому правительству. Для...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Первое цветное видео с поверхности Марса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by