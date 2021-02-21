ООН осудила стрельбу по протестующим в Мьянме

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил применение оружия против демонстрантов в Мьянме , призывая к возвращению власти гражданскому правительству. Для разгона беспорядков, вызванных военным переворотом, местная полиция применяет не только водометы и слезоточивый газ .

Протесты в Мьянме: полиция применила боевые патроны

Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по протестующим, в результате чего погибли 3 человека, еще 6 госпитализированы с серьезными травмами. Всего от огнестрельных ранений пострадали по меньшей мере 20 участников митинга.

1 февраля в Мьянме армия захватила власть, арестовав гражданское правительство

На посту главы государства оказался главнокомандующий Вооруженными силами страны. С этого момента протесты там не утихают.