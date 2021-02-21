Источник материала: БT

Новейший американский марсоход "Персеверанс" , успешно совершивший три дня назад посадку на Красную планету, уже прислал первое цветное видео с поверхности Марса.









Однако самая главная миссия ровера - собрать образцы грунта и протестировать устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы.



Согласно плану Илона Маска, первые колонисты отправятся на Красную планету уже в 2024 году

Президент "Марсианского общества", инженер и публицист Роберт Зубрин, и вовсе заявил, что "постоянное присутствие людей на Марсе станет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 году можно рассчитывать на город-миллионник".







