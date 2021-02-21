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Первое цветное видео с поверхности Марса
21.02.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Однако самая главная миссия ровера - собрать образцы грунта и протестировать устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы.
Согласно плану Илона Маска, первые колонисты отправятся на Красную планету уже в 2024 году
Президент "Марсианского общества", инженер и публицист Роберт Зубрин, и вовсе заявил, что "постоянное присутствие людей на Марсе станет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 году можно рассчитывать на город-миллионник".
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Новейший американский марсоход "Персеверанс", успешно совершивший три дня назад посадку на Красную планету, уже прислал первое цветное видео с поверхности Марса. ...
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