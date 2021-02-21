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Постоянное присутствие людей на Марсе будет возможно уже к 2030 году
21.02.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
К 2100 можно рассчитывать на появление там города-миллионника. Так считает энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.Подписывайтесь на Telegram-канал
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К 2100 можно рассчитывать на появление там города-миллионника. Так считает энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS ...
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