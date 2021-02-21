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Постоянное присутствие людей на Марсе будет возможно уже к 2030 году

21.02.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

К 2100 можно рассчитывать на появление там города-миллионника. Так считает энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.

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К 2100 можно рассчитывать на появление там города-миллионника. Так считает энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS ...
 
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