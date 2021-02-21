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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Популяция фламинго на Кипре под угрозой Власти Кипра бьют тревогу: за последние месяцы на острове нашли около сотни мертвых фламинго, отравившихся свинцом. Экологи предполагают, что уровень вредных...

Власти Кипра бьют тревогу: за последние месяцы на острове нашли около сотни мертвых фламинго, отравившихся свинцом. Экологи предполагают, что уровень вредных металлов повысился из-за использования охотниками запрещенных в ЕС свинцовых гранул. Критики же этой теории заявляют, что качество воды испорчено из-за пестицидов и удобрений, которые используют местные фермеры неподалеку. Сейчас служба охраны природы острова проводит дополнительные исследования , чтобы установить точную причину массовой гибели птиц.