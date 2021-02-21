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Популяция фламинго на Кипре под угрозой

21.02.2021 20:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Власти Кипра бьют тревогу: за последние месяцы на острове нашли около сотни мертвых фламинго, отравившихся свинцом. Экологи предполагают, что уровень вредных металлов повысился из-за использования охотниками запрещенных в ЕС свинцовых гранул. Критики же этой теории заявляют, что качество воды испорчено из-за пестицидов и удобрений, которые используют местные фермеры неподалеку. Сейчас служба охраны природы острова проводит дополнительные исследования , чтобы установить точную причину массовой гибели птиц.
 
 
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Власти Кипра бьют тревогу: за последние месяцы на острове нашли около сотни мертвых фламинго, отравившихся свинцом. Экологи предполагают, что уровень вредных...
 
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