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В Париже вспыхнули потасовки
21.02.2021 20:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНеспокойно и во Франции. В столице вспыхнули потасовки, когда сторонники движения "Поколения идентичности" вышли на улицы в знак протеста против роспуска ультраправой группировки. В то же время в Париже проходила демонстрация движения "Желтых жилетов", которая выступала за роспуск "Поколения идентичности". Между двумя группами начались стычки. В дело вмешалась полиция.
К слову, ультраправая организация известна своими скандальными действиями против мигрантов. Пару лет назад активисты заблокировали перевал в Альпах, через который нелегалы попадали во Францию из Италии. "Желты жилеты" обвиняют их в разжигании ксенофобии и расовой розни.
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Неспокойно и во Франции. В столице вспыхнули потасовки, когда сторонники движения "Поколения идентичности" вышли на улицы в знак протеста против роспуска...
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