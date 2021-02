В США у летевшего самолета загорелся двигатель, его обломки стали падать на жилые районы

Источник материала: Tut.by

В США обломки корпуса двигателя с летевшего пассажирского самолета упали на жилые районы. По счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сообщает Star Advertiser.

Boeing 777 авиакомпании United Airlines летел в Гонолулу, вечером в субботу, 20 февраля. Вскоре после вылета из Денвера вспыхнул правый двигатель и самолет стал терять высоту. Огромные куски корпуса двигателя и куски стекловолокна посыпались дождем на спортивные площадки, улицы и лужайки, один крупный обломок упал в саду жилого дома и раздавил грузовик. По счастливой случайности никто не пострадал.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight