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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Украине новые санкции Буря, шторм и натиск все больше охватывает соседнюю Украину. Борьба с теми, кто Зеленскому не нравится, кажется, достигла своего апогея. Служба безопасности страны...

Буря, шторм и натиск все больше охватывает соседнюю Украину. Борьба с теми, кто Зеленскому не нравится, кажется, достигла своего апогея. Служба безопасности страны обвинила в госизмене знаменитого блогера Анатолия Шария и даже направила ему подозрение на домашний адрес.Сам Шарий ответил, что в Киеве не существует такого адреса, а в СБУ работают откровенно недалекие люди. Более того, журналист припомнил Зеленскому выступление в Горловке, когда та уже была под контролем сепаратистов.В другом углу украинского ящика Пандоры - новые санкции. На этот раз против Виктора Медведчука - лидера оппозиционной партии и олигарха с крепкими московскими связями. Под ограничения попала и супруга - Оксана Марченко. Одна из самых знаменитых телеведущих страны. Оба - за "финансирование терроризма". Доказательства, уверяют специалисты, есть, но их никому не покажут.Вот и получается, что Владимир Зеленский - чужой среди своих и чужой среди чужих. О несмешной для президента ситуации расскажет Алексей Волков.После такого ролика хочется обнять Владимира Зеленского и сказать, что все будет хорошо. Ну видно же, страдает человек. Старается для страны, для каждого украинца. Ролик, по слухам, оплаченный для соцсетей администрацией Зеленского, несет именно такой посыл. Хотя последние пару месяцев каденции актера-президента говорят о том, что он, наконец, понял главное правило украинской политики.Работает Володымыр Олександрович бодро: закрыл три телеканала, сходил в магазин за Булгаковым, отвернул от себя весь юго-восток Украины, активировал националистов и констатировал.Владимир Зеленский, президент Украины: "Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия".Таким образом Зе фактически подтвердил выдвижение на второй срок - ведь он закончится как раз в 29-м, а там и членство в ЕС - пэрэмога. Вот только 60 % украинцев просят гаранта уйти в 2024 году. А то и раньше.Нацелил свои орудия Зеленский и на самого популярного блогера Украины - Анатолия Шария. Журналист не живет в жовто-блакитной вот уже 9 лет. Но СБУ направила ему пидозру за госизмену. Ролик с доказательством зрады прилагается.Дальше началось то, что Зеленский умеет делать лучше всего - шоу. Шарию отправили пидозру по адресу в Киеве, которого не существует. Сам Анатолий считает, что это банально попытка задушить его политическую партию - она набирает популярность крайне быстро и сегодня уже прошла бы в Раду, а цэ нэ можно.И пока Зеленский кричит "Охрана, отмена!" Шарий напоминает, что жизнь и правда как линия на кассе - видно все. И выступление "Квартала-95" в Горловке в 14 году. Она уже тогда была под контролем сепаратистов. "Мы с россиянами - один народ". Конец цитаты прэзыдэнта. Депутаты просят санкций.И пока Шарий в режиме "стрельба с двух рук по-македонски и Зеленскому" продолжает пить кровь гаранта в бойкий режим перешла Верховная рада. Приняли закон о "евробляхах" - тысячу долларов - и катайся на машине из Польши. А в майдане виноваты Янукович и Беркут - силовики.Удивительны дела и в отношениях с МВФ. Фонд не даст Киеву очередной транш - не выполнили условия. Особенно по тарифам на ЖКХ. Они и так выше облаков. И что делать? Тактика "Слуги народа" такова.Понятно примерно ничего, а вот мнение экс-министра финансов и советника главы администрации Зеленского о ситуации с МВФ.Казалось бы и ладно, нет транша - меньше отдавать. А теперь финансы и никакой магии: МВФ открыл Украине кредитную линию на 43 миллиарда долларов, дает его кусочками за выполнение условий. И если Киев не делает то, что ему скажут - денег не будет, Но! Комиссию за всю линию - платить надо в любом случае - уже два миллиарда. Ну здорово же!И, наконец, новая украинская забава - санкции против своих же граждан. Положил ограничения Зеленский на Виктора Медведчука - кума Путина. "Слуга народа" ему даже ребусы рисуют с чемоданом и поездом, вроде как собирается национализировать продуктопровод оппозиционера - нефть, дизель и прочие радости. В списке и жена - Оксана Марченко.Марченко - ярчайшая телевизионщица Украины, женщина-мечта для украинцев - и такой шаг точно не приведет в тонус электорат Зеленского. Кстати, по принципу бей своих, чтобы чужие боялись, СБУ пошло на канал 1+1 - профессиональную Родину президента. А там есть акции Марченко. Обоих кстати обвиняют в финансировании терроризма. Без подробностей.И тут на авансцену выходит человек-песня. Наверняка на корпоративах "Европейская солидарность" поет он мой волшебник, он мой клад, самый вкусный шоколад про Петра Порошенко. Политик сам у себя купил канал прямой - просто вышел из тени. Украинцы уверены, что был такой разговор: "Алло, это Порошенко? Продайте "Прямой!", Конечно, забирайте Петр Алексеевич".В открытую угрожая Зеленскому, на самом деле Порошенко вскрывает основную проблему: Владимир Александрович так и не смог доверие народа конвертировать в политический вес. Нардепы в открытую его называют "Вова", шутят, что "на Доне выдачи нет", мол, беги лучше, да побыстрее. И, кажется, еще чуть-чуть - и выход из этого пике будет невозможен.