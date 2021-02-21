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По каким стандартам работает свобода слова у тех, кто наперегонки пытается учить других

21.02.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Терроризм, госизмена и посягательство на территориальную целостность Украины - столь внушительные обвинения вменяют  украинской журналистке Алене Березовской. За что? 

За вопрос, который был адресован члену партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, о сотрудничестве с Россией. Вообще, украинские журналисты не в первый раз становятся жертвами режима с преследованием, обысками и  даже блокировкой телеканалов.

"Мы все поверили, что Зеленский станет приговором для Порошенко, а не приговором для нас - для украинского народа". Это цитата. Не лучше ситуация и в странах Балтии, где убирают из эфира российские СМИ. Да и там, где весь мир учат демократии и свободе слова -  в США,  то увольняют журналистов, то их преследует ФБР.

Но тут, как говорится, вы не понимаете, это другое.  По каким стандартам работает свобода слова у тех, кто наперегонки пытается учить нас - выяснила Мария Петрашко.

Правительства сразу нескольких западных стран сильно озабочены… свободой слова в Беларуси. Особенно трогает такая забота, если учесть, что в этих же странах у самих проблем с правами журналистов более чем достаточно.

Мы же, например, не запретили въезд ни российским, ни европейским крупным журналистам. Мы же - не Прибалтика.

В Латвии, где на русском говорит примерно каждый третий, сегодня вновь провели зачистку - зрители лишатся сразу 16 российских телеканалов.

Карательная акция прошла накануне в Латвии - именно так расценили в МИД России восьмичасовой допрос, обыски, уголовные дела на русскоязычных журналистов - такова цена многовекторности и открытости по-латвийски. В целом, стремительное сокращение русскоязычных СМИ во всех странах Прибалтики вполне себе вписывается в их русофобскую концепцию. Но! Запрет на вещание сразу 16 телеканалов и возведение Владимира Соловьева в сан персоны нон-грата - неужели маленькая месть за перенаправление белорусского транзита нефтепродуктов? На фоне пандемии и внутриполитического кризиса в ЕС, где норовят сократить субсидирование братьев своих меньших… прибалтийских. Правительства и Литвы, и Латвии стараются угодить Брюсселю как могут в порыве санкций и цензуры. Маленькая подсказка: отключите еще и интернет, ведь там латыши могут спокойно смотреть российские телеканалы. А так будет в кубинском стиле. Полная независимость.

Став на демократический путь, Украина спустя 7 лет обошла даже Брюссель по уровню санкционного могущества: ввести ограничения против гражданина собственной страны - это особый, украинский вид демократии. И заодно заблокировать сразу три украинских телеканала за излишнее свободолюбие. Видимо, все-таки советское наследие дает о себе знать. 

Пока президент Зеленский критиковал действия белорусского правительства, докритиковался почти до собственного импичмента. Тысячи журналистов в родной Украине, похоже, не забудут и не простят, как оказались в черных списках собственной страны, да еще и столкнулись с травлей в соцсетях, при этом отбиваясь от радикалов, штурмующих телецентр, и сотрудников СБУ. 

США поддерживают вчерашние усилия Украины по противодействию вредоносному влиянию России в соответствии с украинским законодательством в защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

В США цитадели методичек о демократии и свободе слова действия Зеленского и блокировку телеканалов, разумеется, поддержали. Кто как не демократы знают толк в авторитарной информационной политике. Чего стоят недавние блокировки Трампа в "Твиттере", увольнение главы соцсети сторонников Трампа Парлера и блокировки самого Парлера? Но ладно - за Трампа, досталось даже за Навального. Журналиста государственного американского канала уволили за критику главного по тик-токерам оппозиционного блогера. Такое вот настоящее время сейчас в Америке.

"Похоже, у нас сейчас та стадия революции, когда политических противников начинают сажать в тюрьмы. Быстро же мы до этого дошли! Всего неделю назад нам говорили про единство, помните? Но тогда мы еще не знали, что они имели в виду объединение власть имущих против всей остальной страны. "Единство" значило "олигархия". Вот оно что!"

Но это еще хорошо, что просто уволили. Обошлось без преследований ФБР. А то нынче в США можно получить 10 лет тюрьмы, нет, не за убийство, а за мемы - шутки про демократическую партию. Так случилось с журналистом Дугласом Мэки. Это вам не стримы на минских улицах делать во время мятежа и попытки госпереворота.

В общем, Байден обещал в случае своей победы единство нации – видимо, страх перед репрессиями и цензурой сплотит американцев.

 
 
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Терроризм, госизмена и посягательство на территориальную целостность Украины - столь внушительные обвинения вменяют  украинской журналистке Алене Березовской....
 
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