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Из-за холодов и снега США и ЕС оказались на грани гуманитарной катастрофы
22.02.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭта неделя вновь испытывала своими морозами и снегом многие страны. И если в одних экзамен успешно был пройден, в других тут же все начинало сыпаться, расползаться и рушиться.
Соединенные Штаты и Евросоюз не без оснований считаются самыми технологически и экономически благополучными регионами планеты. И внезапно именно они оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за холодов и снега, которые для наших широт в общем-то привычны.
Почему и как случилось бедствие там, где его никак не ожидали? Олег Романов разбирался.
Запас прочности человеческой цивилизации на самом деле совершенно ничтожен: чуть погода начинает капризничать самую малость больше обычного - тут же все начинает сыпаться, расползаться, рушиться. Соединенные Штаты и Евросоюз не без оснований считаются самыми технологически и экономически благополучными регионами планеты. И внезапно именно они оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за холодов и снега - заметим: холодов и снега, которые являются жалким подобием пришедших в Беларусь почти месяц тому назад. Почему и как случилось бедствие там, где его никак не ожидали?
Много говорят о 18-градусных морозах в Техасе, но это лишь кое-где и время от времени: большая часть штата столкнулась с холодами в минус 5 - минус 7, не более. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы начался так называемый тепловой голод, он же - энергоапокалипсис. В начале недели без света остались 5 миллионов человек, к уикенду сообщали о полумиллионе домов, куда все еще не началось "направленное течение электронов". Что власти, что энергетики обнаруживали полную растерянность. Начальство в таких случаях должно бодро рапортовать, что неурядицы преодолеваются, а маловеры посрамлены.
Но республиканец-сенатор Тед Круз из Техаса, например, просто бежал в Мексику пережидать там холода. Потом местные газетчики, изучая карту отключений, вдруг обнаружили, что все техасцы равны, но некоторые равнее: в богатых районах Далласа и Хьюстона перебоев с электричеством не было в помине. Случайность, наверное. Мэр техасского Колорадо-сити расправил плечи, как атлант, и заявил горожанам через "Фейсбук": "Никто, кроме вас, ничего вашим семьям не должен! Это не дело местных властей поддерживать вас в ситуациях вроде нынешней!". Господин мэр, впрочем, сразу после этого покинул свой пост и потому не успел познакомиться со старинным техасским обычаем, который называется суд Линча: чтобы согреться, граждане даже готовы были изменить традициям и заменить веревку на костер. В Колорадо-сити, впрочем, мэр просто произнес вслух то, что власти повсеместно подразумевали: "Извините, граждане, не до вас, самим бы выжить!".
"Следующие несколько дней будут особенно тяжелыми. Те, у кого нет электричества, в бешенстве, они бедствуют, им неуютно. Я понимаю, что в холода без обогрева нелегко. Прежде чем дела пойдут на лад, все, к сожалению, даже станет несколько хуже. Электричества у многих не будет, пока не потеплеет, а это, похоже, случится не завтра!"
Надо понимать, что ситуация в Техасе, Оклахоме, Нью-Мексико - это не просто мороз по коже, это действительно то, что в любой другой стране называлось бы гуманитарной катастрофой. Вразнос пошло все, что является механизмами цивилизованной жизни. Брандмейстеры Сан-Антонио выезжают на пожар кавалькадой из многих машин, а по прибытии всей толпой бессильно глядят на многоэтажку, которая превращается в головешки.
"Наша главная проблема - вода. Все эти гидранты замерзли - воды из них не добьешься, что ни делай!"
На континентальном юге Соединенных Штатов хорошо знакомы со зноем, а вот холода здесь редкость: системы отопления в домах, понятно, конструктивно не предусмотрены. Греются кондиционерами или тепловыми пушками, а они, увы, приводятся в действие электричеством, начисто теперь отсутствующим. Попытки использовать тепло горения часто имеет фатальные результаты: многие более чем из сорока жертв стихии погибли от отравления угарным газом. Или просто задохнулись в гараже, греясь в работающем авто.
"Мы регистрируем большое количество отравлений угарным газом из-за того, что люди пытаются греться в закрытых помещениях".
Автомобиль был бы спасением, но насосы на заправках тоже работают от электричества - и вот горючее повсеместно либо пропало, либо ощутимо подорожало. И если добыть бензин все-таки повезло, то жгут его в бесконечных очередях за горячей едой и теплом.
Но это еще счастливчики: у них по крайней мере есть бензин, и они нашли работающий фаст-фуд. Тысячам и тысячам приходится на своих двоих стоять по колено в снегу в очереди к единственной продуктовой лавке, в которой есть хоть что-то. С добычей нет особенного смысла возвращаться домой: там сосульки на стенах, потоп из-за водопровода, разорванного в клочья льдом, безнадега и отчаянье. 7 миллионов американцев лишились доступа к чистой воде. Как? Да просто жидкость в водопроводе здесь не подвергается химической очистке, потому к питью непригодна: ее надо кипятить - и на чем прикажете?
"Большая часть электростанций вышла из строя вскоре после прихода холодов. Одни остановились из-за того, что из-за обледенения скважин прекратилась подача природного газа. В других замерзли турбины. Виды станций разные, а проблемы одни - у ветрогенерации, у атомных станций, у тепловых, которые работают на угле… Все они пострадали от морозов. За исключением, наверное, атомных реакторов - они пострадали от перегрузок!"
Была надежда, что "рынок порешает": так оно и получилось - цены на энергобирже выросли в 35 раз. Киловатт-час в разгар дефицита стоил около 10 долларов: то есть, если хозяйство сжигает умеренные 200 киловатт в месяц, обошлось бы это в 2 тысячи. Соединенные Штаты, безусловно, одна из самых богатых и технологически вооруженных стран планеты. И это бедствие - предупреждение не только американцам, но, собственно, и всему человечеству. Чему учат нас набитые техасцами шишки? Во-первых, не увлекаться "зеленой энергетикой": четверть электричества в штате производится ветрогенераторами - они в холода просто пришли в негодность.
Кстати, в Германии случилось то же: в морозы ветряки перестали давать ток, но стали его потреблять на обогрев. И немцы тоже столкнулись с энергодефицитом, хотя и не таким катастрофическим, как в Штатах. Еще один урок: ситуация в Техасе - трагическая и зримая аллегория разобщенности и эгоизма, которые чреваты гибелью.
Энергосистемы крупных регионов обычно не являются замкнутыми: возьмем в качестве примера БРЭЛЛ - энергокольцо, объединяющее Беларусь, Россию и страны Балтии. В случае дефицита получается маневрировать ресурсами - скажем, перебрасывать белорусское электричество в Литву.
Техас же находится в добровольной энергоизоляции - причиной тому то ли рудиментарный сепаратизм, то ли жадность. Впрочем, в самом Техасе, когда холода минуют, вряд ли что-то всерьез переменится: "зеленая энергетика" - она не для людей и не ради природы. Она - крупный корпоративный бизнес, который сантиментов не знает.
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Эта неделя вновь испытывала своими морозами и снегом многие страны. И если в одних экзамен успешно был пройден, в других тут же все начинало сыпаться, расползаться...
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