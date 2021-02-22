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Заключенный-рекордсмен вышел на свободу в США

22.02.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США на свободу вышел заключенный-рекордсмен. Джозеф Лигон попал за решетку еще в 1953 году - ему в тот момент едва исполнилось 15. Осужден за участие в подростковой банде, совершившей несколько грабежей с гибелью двух человек.
Сам Лигон причастность к убийствам категорически отрицал. Эта история вновь заставила американских правозащитников поднять вопрос о необходимости гуманизации правоприменительной практики. 68 лет за решеткой - справедливое ли это наказание для тогда еще фактически ребенка?
 
 
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В США на свободу вышел заключенный-рекордсмен. Джозеф Лигон попал за решетку еще в 1953 году - ему в тот момент едва исполнилось 15. Осужден за участие в подростковой...
 
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