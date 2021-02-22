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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заключенный-рекордсмен вышел на свободу в США В США на свободу вышел заключенный-рекордсмен. Джозеф Лигон попал за решетку еще в 1953 году - ему в тот момент едва исполнилось 15. Осужден за участие в подростковой...

В США на свободу вышел заключенный-рекордсмен. Джозеф Лигон попал за решетку еще в 1953 году - ему в тот момент едва исполнилось 15. Осужден за участие в подростковой банде, совершившей несколько грабежей с гибелью двух человек.Сам Лигон причастность к убийствам категорически отрицал. Эта история вновь заставила американских правозащитников поднять вопрос о необходимости гуманизации правоприменительной практики. 68 лет за решеткой - справедливое ли это наказание для тогда еще фактически ребенка?