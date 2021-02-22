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В Греции из-за снегопадов сотни домов лишены электричества

22.02.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сотни домов - без света в Греции. В выходные на страну обрушились небывалые снегопады. Они нарушили наземное и воздушное сообщение, а также энергоснабжение в северной части страны. Отопление жилищ в стране обеспечивается нагревателями, работающими от сети: десятки тысяч человек - на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас ситуация практически нормализовалась, однако на пограничных перевалах и междугородних автомагистралях движение восстановлено еще не везде.
 
 
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Сотни домов - без света в Греции. В выходные на страну обрушились небывалые снегопады. Они нарушили наземное и воздушное сообщение, а также энергоснабжение в...
 
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