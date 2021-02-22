|
В Греции из-за снегопадов сотни домов лишены электричества
22.02.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСотни домов - без света в Греции. В выходные на страну обрушились небывалые снегопады. Они нарушили наземное и воздушное сообщение, а также энергоснабжение в северной части страны. Отопление жилищ в стране обеспечивается нагревателями, работающими от сети: десятки тысяч человек - на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас ситуация практически нормализовалась, однако на пограничных перевалах и междугородних автомагистралях движение восстановлено еще не везде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни домов - без света в Греции. В выходные на страну обрушились небывалые снегопады. Они нарушили наземное и воздушное сообщение, а также энергоснабжение в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)