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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Греции из-за снегопадов сотни домов лишены электричества Сотни домов - без света в Греции. В выходные на страну обрушились небывалые снегопады. Они нарушили наземное и воздушное сообщение, а также энергоснабжение в...

Сотни домов - без света в Греции. В выходные на страну обрушились небывалые снегопады. Они нарушили наземное и воздушное сообщение, а также энергоснабжение в северной части страны. Отопление жилищ в стране обеспечивается нагревателями, работающими от сети: десятки тысяч человек - на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас ситуация практически нормализовалась, однако на пограничных перевалах и междугородних автомагистралях движение восстановлено еще не везде.