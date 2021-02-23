Боррель рассказал о санкциях ЕС из-за дела Навального и формуле в отношениях с Россией

Источник материала: Tut.by

Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран — участниц ЕС в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Европейского совета.



Фото: Reuters

«Мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Впервые мы задействуем глобальный режим санкций за нарушения прав человека», — сказал он.

Боррель уточнил, что Евросоюзу потребуется неделя на то, чтобы точно определить, кто попадет под санкции. По словам Борреля, он передаст конкретные предложения, которые будут рассмотрены в соответствии с процедурой. «Не могу сказать, кто будет в этом списке. Но могу сказать, что касаться это будет тех, кто причастен к задержанию и осуждению Навального», — сообщил дипломат.

При этом Боррель отметил, что ЕС не может ввести санкции в отношении российских бизнесменов, так как для этого нет юридических оснований. «Мы должны доказывать основания, это верховенство права, которое тоже нужно соблюдать. Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся», — сказал он. Ввести ограничения против некоторых российских миллиардеров еще в ноябре просил Навальный.

Также Боррель заявил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС была сформулирована стратегия в отношении России, которую можно описать тремя словами: давать отпор — сдерживать — вовлекать. «Мы решили, что, когда речь идет о России, мы должны работать по трем направлениям, описать которые можно тремя глаголами: давать отпор — когда Россия нарушает международное право и права человека, сдерживать — когда она пытается увеличить свое давление на нас, в том числе через дезинформацию и кибератаки, третье — вовлекать — по тем вопросам, в которых у нас есть интерес», — пояснил он.

Ранее, 18 февраля, Bloomberg со ссылкой на два дипломатических источника писал, что некоторые страны ЕС опасаются «сжигать мосты» в отношениях с Москвой. По данным собеседников агентства, разногласия при определении санкционного списка связаны с тем, что представители Восточной Европы опасаются возможных действий Москвы, в то время как Брюссель — того, что Китай воспользуется ситуацией, чтобы увеличить свое влияние на Россию. Bloomberg отмечал, что при обсуждении несколько стран — членов Евросоюза, включая Эстонию, Латвию и Литву, а также Швецию и Польшу, призвали незамедлительно принять меры в отношении России. В то же время Германия и Италия предупредили, что любое решение должно иметь правовое обоснование, а санкции не должны мешать взаимодействию с Россией.

По данным дипломатических источников Reuters , пока конкретных имен для включения в санкционный список министры не обсуждали, однако один собеседник агентства заявил, что речь может идти о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, директоре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александре Калашникове, главе Росгвардии Викторе Золотове и генпрокуроре Игоре Краснове. Бастрыкин уже находится под санкциями Евросоюза в связи с делом Навального: в октябре Евросоюз ввел персональные санкции против шести российских граждан, которых считает причастными к отравлению оппозиционера. В список, помимо главы СК, вошел в том числе первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

МИД России счел нерабочей «санкционную кнопку» ЕС

Россия разочарована решением Евросоюза ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел России.

«Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля этого года под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан», — отмечается в сообщении.

По мнению российских дипломатов, ЕС упустил очередную возможность переосмыслить курс «искусственных увязок, санкций и давления» в отношениях с Россией, который за последние годы продемонстрировал полную несостоятельность. «Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку», — считают в МИДе.

Как отметили в министерстве, Совет ЕС предпринял очередной ошибочный шаг в условиях «беспрецедентного разогрева» антироссийского информационного фона, который связан с визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. На следующий день его арестовали на 30 суток. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер нарушил правила условного срока по делу «Ив Роше» , поскольку не отмечался в инспекции, и потребовали заменить его на реальный. 2 февраля суд удовлетворил это требование. Позже суд отклонил апелляцию адвокатов Навального, сократив ему срок реального заключения на полтора месяца, до двух лет шести месяцев и двух недель. Оппозиционер не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью.

На фоне задержания и ареста Навального его сторонники провели ряд несогласованных акций протеста. По данным «ОВД-Инфо», после акций 23 января задержали более 4 тыс. человек, после 31 января — более 5 тыс., 2 февраля — 1,5 тыс.

Российская сторона неоднократно отрицала причастность к отравлению Навального. Заключение немецких экспертов о том, что оппозиционера отравили, российские врачи исключили. Российская сторона указывала, что врачи, оказывавшие первую помощь оппозиционеру в России, не нашли в его анализах следов яда.