|
Боррель рассказал о санкциях ЕС из-за дела Навального и формуле в отношениях с Россией
23.02.2021 06:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран — участниц ЕС в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции
«Мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Впервые мы задействуем глобальный
Боррель уточнил, что Евросоюзу потребуется неделя на то, чтобы точно определить, кто попадет под санкции. По словам Борреля, он передаст конкретные предложения, которые будут рассмотрены в соответствии с процедурой. «Не могу сказать, кто будет в этом списке. Но могу сказать, что касаться это будет тех, кто причастен к задержанию и осуждению Навального», — сообщил дипломат.
При этом Боррель отметил, что ЕС не может ввести санкции в отношении российских бизнесменов, так как для этого нет юридических оснований. «Мы должны доказывать основания, это верховенство права, которое тоже нужно соблюдать. Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся», — сказал он. Ввести ограничения против некоторых российских миллиардеров еще в ноябре просил Навальный.
Также Боррель заявил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС была сформулирована стратегия в отношении России, которую можно описать тремя словами: давать отпор — сдерживать — вовлекать. «Мы решили, что, когда речь идет о России, мы должны работать по трем направлениям, описать которые можно тремя глаголами: давать отпор — когда Россия нарушает международное право и права человека, сдерживать — когда она пытается увеличить свое давление на нас, в том числе через дезинформацию и кибератаки, третье — вовлекать — по тем вопросам, в которых у нас есть интерес», — пояснил он.
Ранее, 18 февраля,
По данным дипломатических источников
МИД России счел нерабочей «санкционную кнопку» ЕС
Россия разочарована решением Евросоюза ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение оппозиционера Алексея Навального. Об этом
«Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля этого года под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан», — отмечается в сообщении.
По мнению российских дипломатов, ЕС упустил очередную возможность переосмыслить курс «искусственных увязок, санкций и давления» в отношениях с Россией, который за последние годы продемонстрировал полную несостоятельность. «Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку», — считают в МИДе.
Как отметили в министерстве, Совет ЕС предпринял очередной ошибочный шаг в условиях «беспрецедентного разогрева» антироссийского информационного фона, который связан с визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.
Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. На следующий день его арестовали на 30 суток. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер нарушил правила условного срока
На фоне задержания и ареста Навального его сторонники провели ряд несогласованных акций протеста. По данным «ОВД-Инфо», после акций 23 января задержали более 4 тыс. человек, после 31 января — более 5 тыс., 2 февраля — 1,5 тыс.
Российская сторона неоднократно отрицала причастность к отравлению Навального. Заключение немецких экспертов о том, что оппозиционера отравили, российские врачи исключили. Российская сторона указывала, что врачи, оказывавшие первую помощь оппозиционеру в России, не нашли в его анализах следов яда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции затронут тех, кто ответственен за преследование оппозиционера, сообщил Боррель. В отношении России Евросоюз будет придерживаться формулы «давать отпор -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)