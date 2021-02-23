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Она замерзла! Посмотрите, во что превратилась Ниагара из-за аномальных морозов

23.02.2021 15:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за сильных морозов, обрушившихся на штат Нью-Йорк, ледяным панцирем покрылся Ниагарский водопад. Части водопада, которые обычно извергают воду, превратились в многометровые сосульки, которые периодически с сильным грохотом срываются вниз.

Зрелище, конечно же, привлекает тысячи туристов. Хотя, стоит отметить, замерзшая Ниагара в последние годы не такая уже и редкость. Водопад покрывался льдом и в 2019, и в 2017 году. А в 2014 году обледенение, как тогда писали, стало рекордным за последние 70 лет. Первые же фотографии замерзшего водопада датируются 1912 годом. Как выглядит Ниагара в феврале 2021 года — в фотографиях агентства Reuters.






Радуга на фоне снежных пейзажей смотрится особенно красиво.




Толстым слоем ледяной глазури покрыты смотровая площадка, кусты, деревья и дорожки в национальном парке. Виной тому водяная пыль, которая мгновенно замерзает на морозе.







 
 
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Части водопада, которые обычно извергают воду, превратились в многометровые сосульки, которые периодически с сильным грохотом срываются вниз.
 
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