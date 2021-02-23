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Полиция в США задержала подростка, гуляющего по дороге
23.02.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ США подростку пришлось провести ночь в тюрьме. Поводом для заключения афроамериканца под стражу стало нарушение правил дорожного движения. 18-летний юноша шел ночью по проезжей части. Офицеры попытались заговорить с ним, но были проигнорированы. После этого неразговорчивый подросток был задержан.
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В США подростку пришлось провести ночь в тюрьме. Поводом для заключения афроамериканца под стражу стало нарушение правил дорожного движения. 18-летний юноша шел...
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