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Здание офиса грузинской партии штурмом брал спецназ
23.02.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Грузии арестовали главу партии Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия. Спецназ штурмом брал офис политсилы, так как Мелия отказался сдаваться полиции самостоятельно. Он забаррикадировался в своем кабинете со сторонниками. Правоохранители выносили двери и применили перцовый газ.
Оппозиция уже несколько месяцев требует проведения в Грузии досрочных парламентских выборов. В правящей партии заявляют, что это исключено.
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В Грузии арестовали главу партии Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия. Спецназ штурмом брал офис политсилы, так как Мелия отказался сдаваться...
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