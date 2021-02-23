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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Здание офиса грузинской партии штурмом брал спецназ В Грузии арестовали главу партии Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия. Спецназ штурмом брал офис политсилы, так как Мелия отказался сдаваться...

В Грузии арестовали главу партии Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия. Спецназ штурмом брал офис политсилы, так как Мелия отказался сдаваться полиции самостоятельно. Он забаррикадировался в своем кабинете со сторонниками. Правоохранители выносили двери и применили перцовый газ.Оппозиция уже несколько месяцев требует проведения в Грузии досрочных парламентских выборов. В правящей партии заявляют, что это исключено.