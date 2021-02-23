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В Грузии арестовали главу партии Саакашвили "Единое Национальное движение" Нику Мелию

23.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Спецназ брал его офис штурмом, так как политик отказался сдаваться полиции. Вместе со сторонниками он забаррикадировался в своем кабинете. Правоохранители выносили двери и применили перцовый газ. Изъяты компьютерные серверы.

За неподчинение задержано еще как минимум 20 его сторонников. Сегодня митингующие перекрыли столичный проспект Руставели, прилегающий к зданию парламента. К слову, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили призвал думающих несогласных к диалогу и деэскалации конфликта, но, как это обычно бывает, оппозиция уже направилась на переговоры с послами Евросоюза. Сейчас в Тбилиси манифестанты установили палатки, а в пятницу планируется масштабная акция, куда соберутся сторонники оппозиции со всей страны.

 
 
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Спецназ брал его офис штурмом, так как политик отказался сдаваться полиции. Вместе со сторонниками он забаррикадировался в своем кабинете. Правоохранители...
 
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