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В Грузии арестовали главу партии Саакашвили "Единое Национальное движение" Нику Мелию
23.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСпецназ брал его офис штурмом, так как политик отказался сдаваться полиции. Вместе со сторонниками он забаррикадировался в своем кабинете. Правоохранители выносили двери и применили перцовый газ. Изъяты компьютерные серверы.
За неподчинение задержано еще как минимум 20 его сторонников. Сегодня митингующие перекрыли столичный проспект Руставели, прилегающий к зданию парламента. К слову, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили призвал думающих несогласных к диалогу и деэскалации конфликта, но, как это обычно бывает, оппозиция уже направилась на переговоры с послами Евросоюза. Сейчас в Тбилиси манифестанты установили палатки, а в пятницу планируется масштабная акция, куда соберутся сторонники оппозиции со всей страны.
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Спецназ брал его офис штурмом, так как политик отказался сдаваться полиции. Вместе со сторонниками он забаррикадировался в своем кабинете. Правоохранители...
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