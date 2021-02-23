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Десятки протестующих задержны в Ереване

23.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Демонстранты собрались у здания правительства, чтобы помешать премьер-министру Николу Пашиняну попасть на его рабочее место, а затем стали перекрывать улицы. Полиция  применила силовые методы.

Как минимум 57 человек арестованы. Всем вменяют невыполнение требований сотрудников полиции. Максимальное наказание - до 50 минимальных зарплат. Напомним, волнения начались из-за отказа Пашиняна уйти в отставку по требованию оппозиции.

 
 
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Демонстранты собрались у здания правительства, чтобы помешать премьер-министру Николу Пашиняну попасть на его рабочее место, а затем стали перекрывать...
 
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