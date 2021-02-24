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Жерару Депардье предъявили обвинения в сексуальном насилии и агрессивных действиях сексуального характера
24.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Адвокат актера Эрве Темим подчеркнул, что его подзащитный полностью отрицает предъявляемые ему обвинения. Дело было возбуждено еще в 2018 году после жалобы неназванной молодой актрисы. Она утверждала, что Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для неформальной репетиции пьесы в августе того же года.
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Жерару Депардье предъявили обвинения в сексуальном насилии и агрессивных действиях сексуального характера
Адвокат актера Эрве Темим подчеркнул, что его подзащитный полностью отрицает предъявляемые ему обвинения. Дело было возбуждено еще в 2018 году после жалобы...
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