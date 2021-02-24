ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жерару Депардье предъявили обвинения в сексуальном насилии и агрессивных действиях сексуального характера

24.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Адвокат актера Эрве Темим подчеркнул, что его подзащитный полностью отрицает предъявляемые ему обвинения. Дело было возбуждено еще в 2018 году после жалобы неназванной молодой актрисы. Она утверждала, что Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для неформальной репетиции пьесы в августе того же года.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат актера Эрве Темим подчеркнул, что его подзащитный полностью отрицает предъявляемые ему обвинения. Дело было возбуждено еще в 2018 году после жалобы...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Журналист О. Дроздов предложил властям ужесточить наказание за неуважение украинского языка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by