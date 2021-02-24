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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналист О. Дроздов предложил властям ужесточить наказание за неуважение украинского языка Ужесточить наказание за неуважение украинского языка среди жителей страны, особенно несовершеннолетних. С таким предложением к властям обратился львовский...

Ужесточить наказание за неуважение украинского языка среди жителей страны, особенно несовершеннолетних. С таким предложением к властям обратился львовский журналист Остап Дроздов в эфире "4 канала". По его словам, презирать украинский язык публично запрещено должностным лицам и работникам госучреждений. Однако школьники постоянно оскорбляют украинский и не несут за это никакой ответственности. Дроздов заявил, что "властям следует инициировать внесение изменений в закон о языковой политике". Отметим, конфликты из-за русского языка в Украине не редкость.