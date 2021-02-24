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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России увеличены штрафы за неповиновение правоохранителям на митингах В России увеличили штрафы за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций. Теперь за повторное...

В России увеличили штрафы за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций. Теперь за повторное неповиновение гражданам придется заплатить до 270 долларов, должностным лицам до 540, юридическим лицам и вовсе могут выставить штраф в 2700 долларов. Вводится и новый вид наказания: обязательные работы сроком до 120 часов.