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В России увеличены штрафы за неповиновение правоохранителям на митингах

24.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В России увеличили штрафы за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций. Теперь за повторное неповиновение гражданам придется заплатить до 270 долларов, должностным лицам до 540, юридическим лицам и вовсе могут выставить штраф в 2700 долларов. Вводится и новый вид наказания: обязательные работы сроком до 120 часов.


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В России увеличили штрафы за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций. Теперь за повторное...
 
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