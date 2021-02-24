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В России увеличены штрафы за неповиновение правоохранителям на митингах
24.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ России увеличили штрафы за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций. Теперь за повторное неповиновение гражданам придется заплатить до 270 долларов, должностным лицам до 540, юридическим лицам и вовсе могут выставить штраф в 2700 долларов. Вводится и новый вид наказания: обязательные работы сроком до 120 часов.
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В России увеличили штрафы за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций. Теперь за повторное...
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