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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Испании восьмой день не утихают протесты в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя Манифестанты бросают в полицейских стеклянные бутылки, сооружают баррикады. В ответ стражи порядка применяют силу. Глава МИД Испании заявила, что "в стране не...

Манифестанты бросают в полицейских стеклянные бутылки, сооружают баррикады. В ответ стражи порядка применяют силу.Глава МИД Испании заявила, что "в стране не приговаривают людей за то, что они поют. Нельзя путать свободу слова и насилие". Напомним, музыканта осудили в первую очередь за прославление терроризма, нападения на журналиста и свидетеля. Власти также анонсировали реформу уголовного закона, чтобы конкретнее обозначить преступления, связанные со свободой слова.