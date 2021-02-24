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В Испании восьмой день не утихают протесты в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя

24.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Манифестанты бросают в полицейских стеклянные бутылки, сооружают баррикады. В ответ стражи порядка применяют силу.

Глава МИД Испании заявила, что "в стране не приговаривают людей за то, что они поют. Нельзя путать свободу слова и насилие". Напомним, музыканта осудили в первую очередь за прославление терроризма, нападения на журналиста и свидетеля. Власти также анонсировали реформу уголовного закона, чтобы конкретнее обозначить преступления, связанные со свободой слова.

 
 
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Манифестанты бросают в полицейских стеклянные бутылки, сооружают баррикады. В ответ стражи порядка применяют силу. Глава МИД Испании заявила, что "в стране не...
 
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