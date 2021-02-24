|
Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве
24.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУкраина уже покинула ряд соглашений в рамках СНГ. И сегодня стало известно, что президент Зеленский подписал указ о выходе страны еще из двух документов Содружества. Речь о договорах по гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Таким образом Украину продолжают вести по пути, ведущему к осложнению ситуации. Теперь и в воздухе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина уже покинула ряд соглашений в рамках СНГ. И сегодня стало известно, что президент Зеленский подписал указ о выходе страны еще из двух документов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)