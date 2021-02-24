ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве

24.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Украина уже покинула ряд соглашений в рамках СНГ. И сегодня стало известно, что президент Зеленский подписал указ о выходе страны еще из двух документов Содружества. Речь о договорах по гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Таким образом  Украину продолжают вести по пути, ведущему к осложнению ситуации. Теперь и в воздухе.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина уже покинула ряд соглашений в рамках СНГ. И сегодня стало известно, что президент Зеленский подписал указ о выходе страны еще из двух документов...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Украине начинается вакцинация от COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by