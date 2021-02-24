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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве Украина уже покинула ряд соглашений в рамках СНГ. И сегодня стало известно, что президент Зеленский подписал указ о выходе страны еще из двух документов...

Украина уже покинула ряд соглашений в рамках СНГ. И сегодня стало известно, что президент Зеленский подписал указ о выходе страны еще из двух документов Содружества. Речь о договорах по гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Таким образом Украину продолжают вести по пути, ведущему к осложнению ситуации. Теперь и в воздухе.