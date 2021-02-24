ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Украине начинается вакцинация от COVID-19

24.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вакцинация сегодня начинается в Украине. Страна, наконец, получила первую партию. Это 500 тысяч доз индийского препарата. Такого количества хватит на прививку 250 тысяч человек.

Вадим Карасев, политолог (Украина): "Плюс к этому политика, потому что стали бороться за свои вакцинные пространства. Вот Россия создает свое вакцинное пространство. Это СНГ, вот белорусы, получите. Мы же не входим в СНГ, мы же вышли из него. Мы тем более воюем с Россией. Т. е. мы теоретически воюем с вакциной России, потому что мы воюем со всем российским. Свет и сало мы не можем завезти из Индии, а вакцину можем завезти из Индии".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вакцинация сегодня начинается в Украине. Страна, наконец, получила первую партию. Это 500 тысяч доз индийского препарата. Такого количества хватит на прививку 250...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Швейцарии вакцину "Спутник V" назвали экспортным хитом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by