|
В Украине начинается вакцинация от COVID-19
24.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВакцинация сегодня начинается в Украине. Страна, наконец, получила первую партию. Это 500 тысяч доз индийского препарата. Такого количества хватит на прививку 250 тысяч человек.
Вадим Карасев, политолог (Украина): "Плюс к этому политика, потому что стали бороться за свои вакцинные пространства. Вот Россия создает свое вакцинное пространство. Это СНГ, вот белорусы, получите. Мы же не входим в СНГ, мы же вышли из него. Мы тем более воюем с Россией. Т. е. мы теоретически воюем с вакциной России, потому что мы воюем со всем российским. Свет и сало мы не можем завезти из Индии, а вакцину можем завезти из Индии".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вакцинация сегодня начинается в Украине. Страна, наконец, получила первую партию. Это 500 тысяч доз индийского препарата. Такого количества хватит на прививку 250...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)