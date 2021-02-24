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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Швейцарии вакцину "Спутник V" назвали экспортным хитом Российская вакцина стала настоящим экспортным хитом. Как пишет одно швейцарское издание, у "Спутника V" есть очевидные преимущества перед аналогичными продуктами...

Российская вакцина стала настоящим экспортным хитом. Как пишет одно швейцарское издание, у "Спутника V" есть очевидные преимущества перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. Помимо высокой эффективности на фоне конкурентов издание отмечает и доступность препарата. Цена - 10 долларов за дозу.Тем временем эксперты ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19 в мире за неделю на 20 %. Заразились вирусом за прошедшие семь дней почти 2,5 миллиона человек, что на 11 % меньше, чем неделей ранее. Несмотря на то что британский штамм выявлен уже в 101 стране, ВОЗ прогнозирует завершение пандемии к началу следующего года.