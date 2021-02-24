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В Швейцарии вакцину "Спутник V" назвали экспортным хитом

24.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Российская вакцина стала настоящим экспортным хитом. Как пишет одно швейцарское издание,  у "Спутника V" есть очевидные преимущества перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. Помимо высокой эффективности на фоне конкурентов  издание отмечает и доступность препарата. Цена - 10 долларов за дозу. 

Тем временем эксперты ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19 в мире за неделю на 20 %. Заразились вирусом за прошедшие семь дней почти 2,5 миллиона человек, что на 11 % меньше, чем неделей ранее. Несмотря на то что британский штамм выявлен уже в 101 стране, ВОЗ прогнозирует завершение пандемии к началу следующего года.

 
 
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Российская вакцина стала настоящим экспортным хитом. Как пишет одно швейцарское издание,  у "Спутника V" есть очевидные преимущества перед аналогичными продуктами...
 
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