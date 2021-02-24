ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зона стихийного бедствия: очереди за едой в США

24.02.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

А это кадры - прямо из эпицентра бедствия, по-другому просто не скажешь - США. Горячая еда и питьевая вода - по-прежнему в дефиците для жителей южной части страны. Восстановить привычный уклад жизни после  зимнего шторма, который привел к отключению электроэнергии и авариям на трубопроводах, оказалось непростой задачей для местной власти. В Хьюстоне - очереди, чтобы получить хоть немного еды. Напомним, ранее Техас объявили зоной стихийного бедствия. Как так случилось, что миллионы человек оказались в крайней нужде по причине плохой погоды? Мнение американского аналитика и писателя Леона Вайнштайна. 

Почему инфраструктура Техаса не справилась с морозами?

Леон Вайнштайн, аналитик, писатель (США): "Вместо того чтобы чинить, достраивать, перестраивать, модернизировать систему энергоснабжения Техаса, строили ветряные турбины, которые тут же замерзли. Строили солнечные батареи. Не знаю, где они их покупали, в Китае, наверное, которые в снег, дождь не работают.  Газ, нефть, уголь - инфраструктура, которая  должна была снабжать Техас. Тратились деньги на альтернативную энергию. Дело в том, что в нефти, газе и угле нет отката. Обратки нет: нельзя деньги дать кому-то, а получить часть себе".

Зона стихийного бедствия: очереди за едой в США


Сюрпризы суровой погоды

По данным, снегом до сих пор покрыто более 70% территории США. Из-за аномальных холодов замерз даже Ниагарский водопад на границе с Канадой. Но это оказалось плюсом для туристов. Тысячи человек едут туда, чтобы увидеть такие редкие ледяные пейзажи. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А это кадры - прямо из эпицентра бедствия, по-другому просто не скажешь - США. Горячая еда и питьевая вода - по-прежнему в дефиците для жителей южной части страны....
 
Новости дня
Новости в мире
 
Акция активистов-радикалов в Киеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by