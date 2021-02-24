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Зона стихийного бедствия: очереди за едой в США
24.02.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTА это кадры - прямо из эпицентра бедствия, по-другому просто не скажешь - США. Горячая еда и питьевая вода - по-прежнему в дефиците для жителей южной части страны. Восстановить привычный уклад жизни после зимнего шторма, который привел к отключению электроэнергии и авариям на трубопроводах, оказалось непростой задачей для местной власти. В Хьюстоне - очереди, чтобы получить хоть немного еды. Напомним, ранее Техас объявили зоной стихийного бедствия. Как так случилось, что миллионы человек оказались в крайней нужде по причине плохой погоды? Мнение американского аналитика и писателя Леона Вайнштайна.
Почему инфраструктура Техаса не справилась с морозами?Леон Вайнштайн, аналитик, писатель (США): "Вместо того чтобы чинить, достраивать, перестраивать, модернизировать систему энергоснабжения Техаса, строили ветряные турбины, которые тут же замерзли. Строили солнечные батареи. Не знаю, где они их покупали, в Китае, наверное, которые в снег, дождь не работают. Газ, нефть, уголь - инфраструктура, которая должна была снабжать Техас. Тратились деньги на альтернативную энергию. Дело в том, что в нефти, газе и угле нет отката. Обратки нет: нельзя деньги дать кому-то, а получить часть себе".
Сюрпризы суровой погодыПо данным, снегом до сих пор покрыто более 70% территории США. Из-за аномальных холодов замерз даже Ниагарский водопад на границе с Канадой. Но это оказалось плюсом для туристов. Тысячи человек едут туда, чтобы увидеть такие редкие ледяные пейзажи.
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А это кадры - прямо из эпицентра бедствия, по-другому просто не скажешь - США. Горячая еда и питьевая вода - по-прежнему в дефиците для жителей южной части страны....
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