Источник материала: БT

Почему инфраструктура Техаса не справилась с морозами?

Сюрпризы суровой погоды

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зона стихийного бедствия: очереди за едой в США А это кадры - прямо из эпицентра бедствия, по-другому просто не скажешь - США. Горячая еда и питьевая вода - по-прежнему в дефиците для жителей южной части страны....

А это кадры - прямо из эпицентра бедствия, по-другому просто не скажешь - США. Горячая еда и питьевая вода - по-прежнему в дефиците для жителей южной части страны. Восстановить привычный уклад жизни после зимнего шторма, который привел к отключению электроэнергии и авариям на трубопроводах, оказалось непростой задачей для местной власти. В Хьюстоне - очереди, чтобы получить хоть немного еды. Напомним, ранее Техас объявили зоной стихийного бедствия. Как так случилось, что миллионы человек оказались в крайней нужде по причине плохой погоды? Мнение американского аналитика и писателя Леона Вайнштайна.По данным, снегом до сих пор покрыто более 70% территории США. Из-за аномальных холодов замерз даже Ниагарский водопад на границе с Канадой. Но это оказалось плюсом для туристов. Тысячи человек едут туда, чтобы увидеть такие редкие ледяные пейзажи.