Генштаб Армении потребовал отставки премьера и правительства. Пашинян назвал это попыткой госпереворота

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал попыткой военного переворота призыв Генштаба уйти в отставку. Об этом он написал в своем Facebook.



Никол Пашинян. Фото: Reuters

— Считаю заявление Генерального штаба как попытку военного переворота, — написал Пашинян. Он призвал своих сторонников выходить на площадь Республики «прямо сейчас».

Генеральный штаб Армении сегодня выступил с заявлением, в котором призвал правительство уйти в отставку. Причиной тому стало увольнение первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна. Произошло это после того, как Хачатрян раскритиковал выводы Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер».

В Генштабе это увольнение назвали «недальновидным» и «необоснованным», основанным «только на личных и амбициозных чувствах».

— Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах (Нагорный Карабах). Армия всегда была с народом, как и народ с армией, — говорится в заявлении Генштаба.