Политический кризис в Армении: почему в стране вновь требуют отставки Пашиняна

Источник материала: Tut.by

В Армении обострился политический кризис. 25 февраля Генштаб Вооруженных сил страны потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Этому предшествовало увольнение замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, который заочно поспорил с Пашиняном об эффективности российских ракетных комплексов «Искандер» и применении их во время конфликта в Нагорном Карабахе. Сегодня же на улицы Еревана вышли сторонники как Пашиняна, так и оппозиции. Что происходит в Армении — в материале.



Фото: Reuters

На вооружении Армении c 2016 года состоят ракетные комплексы «Искандер». Страна получила их от России.

ракетные комплексы «Искандер». Страна получила их от России. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном. В ноябре страны подписали мирное соглашение при посредничестве России, в Армении и Нагорном Карабахе это назвали «поражением».

мирное соглашение при посредничестве России, в Армении и Нагорном Карабахе это назвали «поражением». В ноябре 2020 бывший руководитель службы военного контроля Минобороны Армении, экс-начальник Генштаба ВС Мовсес Акопян заявил , что армянская сторона использовала «Искандер» во время конфликта в Карабахе. В середине февраля 2021 года бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью заявил , что «Искандеры» нужно было использовать в самом начале конфликта в Карабахе.

, что армянская сторона использовала «Искандер» во время конфликта в Карабахе. В середине февраля 2021 года бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью , что «Искандеры» нужно было использовать в самом начале конфликта в Карабахе. прокомментировал слова Саргсяна. 23 февраля премьер-министр Никол Пашинянслова Саргсяна.

— Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%, — сказал Пашинян.



Сторонники Пашиняна прошли маршем по улицам Еревана. Фото: Reuters

Заявление Пашиняна в свою очередь прокомментировал замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян. Тот назвал такую ситуацию «невозможной». «Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно. Не знаю, кто что сказал, но это невозможно, — заявил Хачатрян и призвал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии».

Позже на сайте президента Армении Армена Саркисяна появился указ об увольнении первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Тирана Хачатряна. Указ датирован 24 февраля. В документе указано: Хачатрян уволен по предложению премьер-министра страны.

25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства. Документ подписан главой Генштаба Оником Гаспаряном, его заместителями, главами управлений и корпусов. В Генштабе назвали увольнение Хачатряна «недальновидным» и «необоснованным», основанным «только на личных и амбициозных чувствах».

— Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Армении, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах (Нагорный Карабах). Армия всегда была с народом, как и народ с армией, — говорится в заявлении Генштаба.

Пашинян назвал требование военных попыткой переворота и вывел своих сторонников на площадь Республики в Ереване. Он вместе с людьми прошел маршем по улицам города. Пашинян призвал всех к диалогу и заявил , что приказал военным заниматься своим делом: охраной границ и территориальной целостности Армении. «Это мой приказ, и никто не может осмелиться нарушить его», — сказал он. Кроме того, он подписал решение об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, теперь это решение должен утвердить президент страны Армен Саркисян, который не торопится это делать.



Никол Пашинян на митинге вместе со своими сторонниками. Фото: Reuters



Фото: Reuters

В центре Еревана на площади Свободы также проходит митинг оппозиционного «Движения за спасение родины», объединяющего 17 партий. Они требуют отставки премьера.



Сторонники и противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна спорят во время митинга в Ереване. Фото: Reuters



Фото: Reuters

Вечером Пашинян объявил о прекращении акции в свою поддержку и призвал политические силы к консультациям, оппозиция намерена продолжать свою акцию. Представители оппозиции устанавливают палатки у здания Национального собрания Армении. «Движение за спасение родины» отправляет к президенту Армении Армену Саркисяну делегацию для обсуждения ситуации в республике, заявил представитель оппозиции Ишхан Сагателян.



Фото: Reuters



Фото: Reuters

В Кремле назвали происходящее в Армении внутренним делом страны и отметили, что с тревогой наблюдают за развитием ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Пашиняна об эффективности комплексов «Искандер». «Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», — сказал он.

В Минобороны России сегодня заявили , что комплексы «Искандер» не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

— По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся, — заявили в ведомстве, отметив, что премьер-министра Армении ввели в заблуждение насчет использования «Искандеров».



Фото: Reuters