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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генштаб Армении требует отставки премьера Пашиняна Стремительно развиваются события в Армении. Несколько часов назад отставки премьер-министра Никола Пашиняна потребовал генштаб страны в полном составе, а это 25...

Стремительно развиваются события в Армении. Несколько часов назад отставки премьер-министра Никола Пашиняна потребовал генштаб страны в полном составе, а это 25 высших офицеров. Пашинян назвал это попыткой госпереворота и уволил главу армейской структуры. Уже утром было известно об акциях оппозиционных сил, которые блокировали столичные улицы. Массовые акции протеста, которые сопровождались арестами, проходили в стране и накануне.В центр Еревана стекаются столичные жители и приезжие из пригородов. Пока ни одна из сторон силу не применяла. Однако градус взаимной нетерпимости столь высок, что беспорядки могут начаться в любой момент. Премьеру Пашиняну сограждане вменяют в вину поражение в ноябрьском противостоянии с Азербайджаном в вопросе статуса Нагорного Карабаха.