ООН заявила о «кризисе прав человека беспрецедентного масштаба» в Беларуси

ООН наблюдает в Беларуси "кризис прав человека беспрецедентного масштаба", заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представляя доклад о нарушениях прав человека после выборов президента в нашей стране. Официальный Минск посчитал доклад вмешательством во внутренние дела страны.

«В нашем всеобъемлющем отчете о ситуации с правами человека в Беларуси в контексте президентских выборов 2020 года, санкционированном Советом ООН по правам человека в сентябре прошлого года, рассматриваются серьезные нарушения прав человека в период с 1 мая по 20 декабря прошлого года. Они были направлены на ограничение права на участие в политической жизни, на свободу убеждений и их свободное выражение, на мирные собрания», - сказала Бачелет.

По ее словам, «события, развернувшиеся до и сразу после выборов, привели к кризису прав человека беспрецедентного масштаба в стране. Они также сделали более заметной давнюю, хроническую картину систематических нарушений и безнаказанности, которая ранее отмечалась специальными докладчиками Совета по Беларуси, а также другими организациями", передает «Интерфакс-Запад».

Верховный комиссар ООН по правам человека обеспокоена тем, что «в настоящее время готовятся поправки к законодательству, которые предусматривают более суровые наказания за участие в мирных акциях».

В текст отчета ООН включены конкретные рекомендации, касающиеся ключевых системных проблем, «в том числе - в отношении справедливого судебного разбирательства, надлежащей правовой процедуры и независимости судебной власти».

Минск расценил доклад как грубое нарушение принципа невмешательства во внутренние дела. Об этом заявил в четверг на 46-й сессии СПЧ постпред Белоруссии в Женеве Юрий Амбразевич.

Глава белорусской дипмиссии сказал, что его страна «не признает резолюцию» СПЧ, в соответствии с которой был подготовлен этот доклад и «не согласна с самим фактом его рассмотрения». Амбразевич подчеркнул, что рассмотрение в Совете положения в странах без согласия их правительств «составляет грубое нарушение принципа невмешательства во внутренние дела, закрепленного в Уставе ООН», а также нарушение мандата СПЧ и Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

По словам дипломата, этот доклад «отражает весьма субъективный и упрощенный взгляд на события в Беларуси», и за его рамками остались ряд факторов. Это, в частности, «неконституционный и противозаконный характер уличных протестов и произвольного создания самоназначенными активистами различных институций по передаче власти», «многочисленные свидетельства инициативных насильственных действий протестующих в отношении представителей органов охраны порядка», а также «внешнее вмешательство в избирательную кампанию и в последовавшие протестные события», сообщает ТАСС.

Во время дискуссии по докладу страны Евросоюза, Великобритания, США, Украина и другие государства выступили с резкой критикой белорусских властей. Россия назвала доклад однобоким, а Казахстан и Китай посчитали вмешательством во внутренние дела Беларуси.

Доклад был подготовлен в соответствии с резолюцией, принятой на 45-й сессии СПЧ в сентябре прошлого года. За ее принятие проголосовали 23 страны из 47, входящих в СПЧ. Против были Венесуэла и Эритрея. Воздержались 22 страны.