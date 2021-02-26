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Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине, которую сами и толкали

26.02.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 февраля в Россию вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и члены их семей. Из-за закрытых границ сотрудникам пришлось проделать многочасовой путь домой, в том числе и на дрезине. Кадры возвращения опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.


Фото: facebook.com/MIDRussia

В МИД России напомнили, что уже больше года границы КНДР закрыты и пассажирское сообщение прекращено.

Вот каким был путь российских дипломатов домой. «Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», пишет МИД России.

Дрезину толкал третий секретарь посольства Владислав Сорокин, самой юной путешественницей была его трехлетняя дочь Варя.

«Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок — мост через реку Туманная», — рассказали в ведомстве.


Фото: facebook.com/MIDRussia

На погранстанции Хасан сотрудников посольства встретили коллеги из представительства МИД во Владивостоке. Там же их ждал автобус, который доставил вернувшихся в аэропорт.

 
 
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25 февраля в Россию вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и члены их семей. Из-за закрытых границ сотрудникам пришлось проделать многочасовой...
 
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