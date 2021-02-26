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Пентагон заявил о нанесении авиаударов на востоке Сирии по объектам проиранских сил
26.02.2021 07:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соединенные Штаты нанесли по указанию президента Джо Байдена авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби.
«По указанию президента США Джо Байдена вооруженные силы нанесли авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии. Удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке, а также нанесены в связи с продолжающимися угрозами им, — отмечается в тексте. — Ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».
«Этот соразмерный военный ответ был дан наравне с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции, — утверждается в заявлении. — В то же время мы действовали в выверенной манере, стремясь к деэскалации ситуации на севере Сирии и в Ираке». По словам Кирби, операция посылает «ясный сигнал о том, что президент Байден будет защищать служащих США и коалиции».
В Совете национального безопасности (СНБ) Белого дома, Госдепартаменте и Пентагоне на запросы корреспондента ТАСС пока не уточнили, проводились ли контакты с российской стороной и предпринимались ли попытки гарантировать то, чтобы под огонь не попали находящиеся в Сирии военнослужащие РФ. СНБ переадресовал вопросы в министерство обороны, однако в военном ведомстве посоветовали обратиться в Центральное командование Вооруженных сил США.
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На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.
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«Этот соразмерный военный ответ был дан наравне с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции», - утверждается в заявлении.
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