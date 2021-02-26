Пентагон заявил о нанесении авиаударов на востоке Сирии по объектам проиранских сил

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты нанесли по указанию президента Джо Байдена авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби.



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«По указанию президента США Джо Байдена вооруженные силы нанесли авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии. Удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке, а также нанесены в связи с продолжающимися угрозами им, — отмечается в тексте. — Ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».

«Этот соразмерный военный ответ был дан наравне с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции, — утверждается в заявлении. — В то же время мы действовали в выверенной манере, стремясь к деэскалации ситуации на севере Сирии и в Ираке». По словам Кирби, операция посылает «ясный сигнал о том, что президент Байден будет защищать служащих США и коалиции».

В Совете национального безопасности (СНБ) Белого дома, Госдепартаменте и Пентагоне на запросы корреспондента ТАСС пока не уточнили, проводились ли контакты с российской стороной и предпринимались ли попытки гарантировать то, чтобы под огонь не попали находящиеся в Сирии военнослужащие РФ. СНБ переадресовал вопросы в министерство обороны, однако в военном ведомстве посоветовали обратиться в Центральное командование Вооруженных сил США.

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya , всего по этому району Багдада, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья — за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.