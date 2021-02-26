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ФБР предложило 250 тысяч долларов за сведения о «российском разведчике»

26.02.2021 10:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ФБР предлагает вознаграждение в $ 250 тысяч за информацию, которая приведет к аресту россиянина Константина Килимника. Об этом сообщается в твиттере ведомства.


Фото: Reuters

Килимника разыскивают за предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Его обвиняют по статье о воспрепятствовании отправлению правосудия.

По версии следствия, россиянин был посредником между украинскими и российскими бизнесменами и политиками и в 2018 году пытался помешать даче показаний в судебном процессе. В том же году американские власти выдали ордер на его арест.

В августе 2020 года комитет Сената США по разведке опубликовал отчет, в котором говорилось, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с «офицером российской разведки» Килимником. Они планировали дискредитировать свидетельства о вмешательстве России в выборы.

По данным ФБР, Килимник также участвовал в многомиллионной кампании по лоббированию в США, которая проводилась по указанию украинских властей, и не раскрыл данные об этом, как требуется по закону.

В августе 2020 года госсекретарь США Майк Помпео уже сообщал о готовности выплатить до $ 10 млн за сведения о людях, которых подозревают во вмешательстве в выборы. ФБР напомнило, что разыскивает по этим основаниям еще 13 человек, среди которых российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В марте 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал итоги расследования, в котором говорилось, что Россия вмешивалась в выборы через социальные сети, чтобы «посеять раздор в обществе». Доказательств причастности Трампа к вмешательству и его сотрудничества с Москвой участники расследования не нашли.

В отчете комитета Сената по разведке говорилось, что российские спецслужбы пытались взломать компьютеры штаба Демократической партии, а также публиковали сведения, порочащие соперницу Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

В Кремле все эти обвинения отрицают, указывая на отсутствие доказательств российского вмешательства.

 
 
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В августе 2020 года комитет Сената США по разведке опубликовал отчет, в котором говорилось, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт...
 
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