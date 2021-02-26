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ФБР предложило 250 тысяч долларов за сведения о «российском разведчике»
26.02.2021 10:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ФБР предлагает вознаграждение в $ 250 тысяч за информацию, которая приведет к аресту россиянина Константина Килимника. Об этом
Килимника разыскивают за предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Его обвиняют по статье о воспрепятствовании отправлению правосудия.
По версии следствия, россиянин был посредником между украинскими и российскими бизнесменами и политиками и в 2018 году пытался помешать даче показаний в судебном процессе. В том же году американские власти выдали ордер на его арест.
В августе 2020 года комитет Сената США по разведке
По данным ФБР, Килимник также участвовал в многомиллионной кампании по лоббированию в США, которая проводилась по указанию украинских властей, и не раскрыл данные об этом, как требуется по закону.
В августе 2020 года госсекретарь США Майк Помпео уже
В марте 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер
В отчете комитета Сената по разведке говорилось, что российские спецслужбы пытались взломать компьютеры штаба Демократической партии, а также публиковали сведения, порочащие соперницу Трампа на выборах Хиллари Клинтон.
В Кремле все эти обвинения отрицают, указывая на отсутствие доказательств российского вмешательства.
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