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Мировой рынок труда в 2020 году потерял около 255 миллионов рабочих мест

26.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мировой рынок труда в 2020-м потерял из-за COVID около 255 млн рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года, отмечают эксперты Международной организации труда. Также в ведомстве подсчитали: в 2020-м количество рабочих часов (реально выполненная работа) сократилось на 9%.

 
 
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Мировой рынок труда в 2020-м потерял из-за COVID около 255 млн рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года, отмечают...
 
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