|
Мировой рынок труда в 2020 году потерял около 255 миллионов рабочих мест
26.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Мировой рынок труда в 2020-м потерял из-за COVID около 255 млн рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года, отмечают эксперты Международной организации труда. Также в ведомстве подсчитали: в 2020-м количество рабочих часов (реально выполненная работа) сократилось на 9%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировой рынок труда в 2020-м потерял из-за COVID около 255 млн рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года, отмечают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)