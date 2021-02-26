Мировой рынок труда в 2020 году потерял около 255 миллионов рабочих мест

Источник материала: БT

Мировой рынок труда в 2020-м потерял из-за COVID около 255 млн рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года, отмечают эксперты Международной организации труда. Также в ведомстве подсчитали: в 2020-м количество рабочих часов (реально выполненная работа) сократилось на 9%.