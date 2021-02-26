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В Ереване колонна протестующих направилась к даче премьер-министра

26.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Люди требуют встречи с Пашиняном и его отставки. Накануне часть демонстрантов разбила у парламента палаточный лагерь. И хотя ночь прошла относительно спокойно, с утра стали появляться сообщения об усилении позиций полиции - в переулках возле здания стояли автобусы с силовиками. Масла в костер новой революции подлил офицерский состав генерального штаба. Армия потребовала отставки премьер-министра. Премьер-министр называет происходящее попыткой переворота. Что интересно: сам Пашинян пришел к власти в 2018 году по такой же схеме. Сейчас же рейтинги "бархатного" премьера упали до рекордно низких показателей.
 
 
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Люди требуют встречи с Пашиняном и его отставки. Накануне часть демонстрантов разбила у парламента палаточный лагерь. И хотя ночь прошла относительно спокойно, с...
 
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