Байден заявил о «простой истине» о Крыме

Источник материала: Tut.by

Власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Оно подготовлено по случаю украинского Дня сопротивления Крыма российской оккупации.



Фото: Reuters

«Соединенные Штаты и сегодня поддерживают Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта [в Украине]. В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — говорится в заявлении президента США.

США будут вместе с Украиной «противостоять агрессивным действиям России», заявил Байден. «Мы продолжим работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине», — говорится в заявлении.

Россия настаивает, что процедура вхождения полуострова в ее состав была проведена в рамках международного права и вопрос о принадлежности Крыма исторически закрыт.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «деоккупации и реинтеграции» Крыма. По словам главы государства, правительству Украины поручили запустить так называемую Крымскую платформу и спланировать шаги по поддержке крымско-татарского языка, культуры, а также по защите прав крымчан. «Крымская платформа» — площадка, созданная украинскими властями для координации международных действий по возвращению Крыма в состав Украины.

Байден вступил в должность президента США 21 января этого года, сменив на этом посту Дональда Трампа. В декабре Зеленский предположил, что после вступления Байдена в должность отношения Украины и США могут улучшиться, поскольку, по мнению украинского президента, Байден знает украинский менталитет и страну лучше, чем Трамп. Сын Джо Байдена Хантер с 2014 по 2019 год входил в совет директоров крупнейшей независимой газодобывающей украинской компании Burisma Holdings.

По мнению Байдена, российские власти пытаются ослабить НАТО и «европейский проект». «Кремль атакует нашу демократию и пытается ослабить нашу систему ценностей», — заявил он 19 февраля. По его словам, сейчас мир находится на перепутье: есть те, кто выступает за автократическое правление, но есть и те, кто продолжает верить в демократию. Байден подчеркнул, что США сохраняют приверженность НАТО и верят в ст. 5 устава альянса, которая гласит, что атака на одного — это атака на всех. Поэтому столь важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, указал президент. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что угрозу для России представляет расширение военного блока НАТО.